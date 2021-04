Murielle Manaranche travaille, en famille, avec son fils Pierre. L'élevage est composé de vaches Salers et de porcs Duroc et Cul Noir. L'exploitation est située à Bagnols dans le canton de la Tour d'Auvergne dans le Puy de Dôme.

Murielle Manaranche s'est installée en 1992. En 1998, elle passe en bio. Aujourd'hui elle est chef d'exploitation associée avec son fils Pierre, arrivé sur l'exploitation en 2014. Tous les deux défendent des idées bien précises.

Nos idées? le bien être animal, respecter la nature et avant tout, aujourd'hui que les agriculteurs soient reconnus, car ils le sont très peu

Une exploitation en agriculture biologique

Le GAEC Acajou d'Antijoux est installé en agriculture biologique à 900 mètres d'altitude. En chiffre, c'est : 200 hectares, 100 vaches et 7 truies avec la vente de 60 à 70 cochons par an. Les bêtes de mangent que de l'herbe. Les truies ne reproduisent qu'une fois dans l'année. Murielle est très attentive au bien être animal.

Murielle Manaranche sur le marché de la Comédie de Clermont-Ferrand en compagnie d'Eric Roux

Murielle Manaranche, GAEC Acajou d'Antijoux à Bagnols Copier

Pour faire des belles choses, il faut aussi avoir des paysans heureux!

Des porcs élevés en plein air au GAEC Acajou d'Antijoux - Passions Salers

Les porcs du GAEC Acajou d'Antijoux sont élevés dehors, en plein air. Résultat la viande est beaucoup plus goûteuse, et ce n'est pas le seul avantage d'après Murielle!

des porcs qui sont heureux surtout ça. Des porcs qui ont de la terre pour fuir, qui se dorent la pilule au soleil, qui prennent un coup de soleil au printemps, qui sont tout rouges!

L'élevage est composé de vaches Salers et de porcs Duroc et Cul Noir.

Le GAEC est en vente directe. Depuis 2014, il n'y a aucun marchand de bêtes qui est venu sur l'exploitation.

On est très fier de ce que l'on fait, parce qu'on a la reconnaissance des gens

On peut donc trouver les produits directement à la ferme et au magasin Biomassif à Besse dans le Puy de Dôme.

Biomassif est un magasin de 12 producteurs associés. Tous les produits proposés sont locaux et bio.

adresse : route des lacs 63610 Besse et Saint Anastaise

Suivez l'actu de Biomassif sur Facebook

L'exploitation à Bagnols - Site Passion Salers

GAEC Acajou d'Antijoux

Viande de veau élevé sous la mère, viande de bœuf, nourri exclusivement au foin et aux céréales biologiques et viande porcine. Tous les animaux sont nés, élevés et engraissés sur l'exploitation.

Le Gaec Acajou d'Antijoux vous propose des caissettes de viande de veau, de bœuf, et de porc.

Adresse: Antijoux 63810 Bagnols

Téléphone : 04 73 21 65 77

Découvrez le site du GAEC Acajou d'Antijoux

Suivez le GAEC Acajou d'Antijoux sur Facebook

Il est important pour nous que notre élevage reste à dimension humaine, chaque vache est avant tout considérée comme un être vivant, elle possède un nom et nous nous en occupons avec « Amour ». - extrait du site Passion Salers

La salers, élevée au GAEC Acajou d'Antijoux - Site Passion Salers

Femmes paysannes sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Eric Roux et les marchés de la Comédie