Naissance d'un bébé hyène tachetée au safari de Peaugres

Le 14 juillet dernier, le safari de Peaugres avait deux bonnes raisons pour être heureux. Tout d'abord, la fête nationale, mais surtout le site voyait naître un bébé hyène tachetée. Une rareté annoncée ce jeudi 03 août sur la page Facebook du parc ardéchois.

Cette espèce se reproduit très difficilement en captivité, il y a seulement eu quatre autres naissances de hyène tachetée dans le monde en 2023, tous dans des zoos européens. Il s'agit de la première naissance en France cette année.

En ce qui concerne la petite hyène tachetée de Peaugres, pour l'instant nous ne savons ni son nom, ni son sexe. Le prénom sera, lui, départagé sur Facebook et Instagram par les internautes. Le parc propose au choix : Harley, Smile et Massaï. Pour son sexe, il faudra attendre un peu puisque la hyène est le seul mammifère qu’il est impossible de sexer uniquement en observant ses organes sexuels, la femelle possédant un faux pénis et des faux testicules.