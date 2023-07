Naissance de deux pandas roux au Parc Animalier d'Auvergne

Des petits gémissements en provenance de la cabane des pandas roux… Nul doute, Mushu, la femelle, a mis bas ! Deux petits pandas roux sont nés le 15 juin dernier au Parc Animalier d'Auvergne d'Ardes-sur-Couze.

Une bonne nouvelle pour la conservation de l’espèce puisque les pandas sont en danger d'extinction dans leur milieu naturel. Ces cinquante dernières années, la population de pandas roux a diminué de 40%, principalement à cause de la déforestation qui supprime sa source de nourriture, ses sites de nidification et isole les populations. Il est aussi chassé pour sa fourrure. Dans la nature, il resterait moins de 10 000 individus et cette population devrait diminuer de 10% sur les 30 prochaines années

Au Parc Animalier d'Auvergne, l'espèce fait partie d'un programme de reproduction européen (EEP) dont l'objectif est de maintenir des populations saines génétiquement en captivité, afin de pouvoir, un jour, les réintroduire dans la nature.

Une tigresse de l'Amour rejoint le seul tigre du parc

Dans le cadre du programme de reproduction européen de l'espèce (EEP), une femelle tigre de l'Amour (aussi appelé Tigre de Sibérie) de 8 ans est arrivée au Parc le 12 juin dernier. Vous pouvez d'ores et déjà observée Irina qui a rejoint Saphir, un beau mâle de 18 ans.