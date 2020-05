Nature : soyez très attentif à la faune sauvage

Avec l’arrêt, durant 8 semaines, de la fréquentation humaine dans les espaces naturels, la biodiversité s’est faite la part belle et les oiseaux n’échappent pas à la règle.

En effet, depuis la mi-mars, bon nombres d'espèces se sont installée à la fois sur leurs zones habituelles, mais aussi sur de nouveaux territoires laissés disponibles et ont construit leur nid, souvent à même le sol.

La couvaison des œufs et l’élevage des jeunes sont en cours et se poursuivront jusqu’au mois de Juillet.

Alors, Quel sont les bons gestes, quelle attitude doit-on avoir vis-à-vis de cette nature aujourd’hui ?

Mickael Potard Coordinateur régional LPO (Ligue de Protection de Oiseaux) Pays de la Loire, était l'invité de Gilles Colliaux sur France Bleu ce mercredi matin avec quelques règles simples à respecter, si vous avez prévu de vous balader ces jours prochains :

Attention aux animaux sur le littoral et en pleine nature Copier

La LPO Pays de la Loire en appelle donc à la plus grande vigilance pour tous ceux qui voudront se balader ce week-end de l’ascension sur le littoral de Loire Atlantique et de Vendée, mais aussi dans la nature en Mayenne et Sarthe .

