Offrir un animal en cadeau ? Les réflexions à mener avant.

Les réseaux sociaux sont plein de ces images de personnes qui découvrent émues le chiot ou le chaton. Et l'histoire peut effectivement être belle , si l'on s'assure de deux ou trois choses.

Ca me rappelle cette histoire : les enfants d'une dame âgée lui ont offert un chiot. Idée mignonne. Mais le chien était un animal qui avait besoin de beaucoup d'activités... Et il a saccagé la maison de la vieille dame. Elle n'avait pas les capacités physiques pour le sortir comme il l'aurait fallu.

Prendre la décision d'avoir un animal dans sa vie est une décision très personnelle qui doit être bien pesée : aurai-je du temps à lui consacrer pour ses sorties quotidiennes ? Pour qu'il ne s'ennuie pas et gêne les voisins ? Ai-je le budget nourriture/vétérinaire ?...

Et si on est sûr qu'une personne est vraiment prête à accueillir un animal chez elle, on peut choisir de lui offrir.

Oui mais là encore il est préférable que l'humain et l'animal se choisissent, selon des critères qui leur sont propres.