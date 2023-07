Pendant les vacances, les pensions pour animaux de compagnie sont remplies en Lorraine

Il n'y a pas que les hôtels pour humains qui sont remplis à ras-bord pendant la saison estivale. En Lorraine, les pensions pour animaux de compagnie aussi sont pleines à craquer en ce moment. Des chiens et des chats, dont les propriétaires sont partis à la mer, chouchoutés dans les pensions au lieu d'attendre seuls à la maison. A Blénod-lès-Toul par exemple, la pension du centre canin Fayaland est complète depuis de longues semaines déjà. "C'est énorme, on a beaucoup de pensionnaires. On en refuse même régulièrement", confie Xavier Schilder, le gérant.

ⓘ Publicité

Prendre soin des chiens

Ses 7 boxes sont actuellement tous occupés, et 2 autres devraient arriver dans les jours qui viennent. L'été est toujours la saison la plus dense, même si la pension affiche déjà complet pour les fêtes de fin d'année, et est quasiment remplie pour l'été... 2024. Il faut dire que les pensionnaires semblent s'y plaire. "C'est une deuxième maison", sourit Xavier Schilder. "Il y a un coin nuit et un coin jour pour les protéger du soleil ou de la pluie", ajoute-t-il, pointant également du doigt son parc à exercices et les 3 balades quotidiennes qu'il effectue parfois jusque très tard dans la journée (et la nuit).

L'un des pensionnaires dans son box © Radio France - Arthur Blanc

Il faut également prendre le temps de rassurer les propriétaires, parfois inquiets de laisser une ou deux semaines un membre de leur famille. "Certains nous demandent des photos et on peut en faire sur demande", confie Xavier Schilder. D'ailleurs, il insiste sur l'importance de faire appel à des professionnels pour la garde de chiens. "Le chien s'adapte très facilement à son nouvel environnement et on va faire ce qu'il faut que justement ça se passe au mieux pour lui. On va le sortir et s'inquiéter de son état émotionnel", explique-t-il.