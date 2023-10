Perrine Vuche, comportementaliste animalier : "malgré les réseaux sociaux, on ne s'est jamais senti si seuls"

Perrine Vuche et sonn labrador

C'est la semaine nationale du chien, et ce jeudi la journée mondiale des animaux. Il y a quelques jours, Le Figaro a publié un classement des meilleures villes -sur les 40 les plus importantes en France - où l'on vit le mieux avec un chien. Nîmes est sur le podium, à la troisième place ! Parmi ses principaux atouts : la gratuité des transports en commun pour les animaux de compagnie, ou encore les espaces naturels à disposition.

ⓘ Publicité

Pour l'occasion, France Bleu Gard Lozère a reçu ce mercredi matin en direct à 7h45 Perrine Vuche. Elle est comportementaliste animalier, éducateur canin et auxiliaire spécialisée vétérinaire, et dirige "The Dogs Compagnie" , à Vers-Pont-du-Gard.

loading