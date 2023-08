PHOTOS - Succès des journées des espèces menacées au Parc Animalier d'Auvergne

Au plus près des lions, des girafes et des pandas roux au Parc Animalier d'Auvergne ! Pendant deux jours, les amoureux des animaux sont servis à Ardes-sur-Couze, dans le Puy-de-Dôme. Le parc organise les journées des espèces menacées .

Visiter les coulisses du parc et faire une bonne action

Du 14 au 15 août, vous pouvez réserver des activités au plus près des animaux , au parc d'Ardes-sur-Couze dans le Puy-de-Dôme. En plus du billet d'entrée du parc, il est notamment possible de visiter le bâtiment des lions et d'assister et/ou de participer au nourrissage de plusieurs espèces (girafes, hippopotames pygmée, loups etc). "C'est vraiment impressionnant de côtoyer les animaux de près" confie Sophie qui apprécie "le côté humain" de ces visites, auprès des soigneurs du parc.

Lancer de salades pour les hippopotames pygmée du Parc Animalier d'Auvergne. © Radio France - Lauriane Havard

Visite de la maison des hippopotames pygmée, qui prennent un petit bain. © Radio France - Lauriane Havard

"On apprend plein de choses sur leurs modes de vie, c'est très intéressant, et surtout c'est important pour nous de participer à leur préservation" raconte Emilie, qui participe depuis plusieurs années à ces journées des espèces menacées. L'intégralité des fonds collectés sera reversé aux associations de protection de la biodiversité. "Faire une bonne action sur place près de chez soi, ça permet de faire une bonne action à des milliers de kilomètres" assure Cécile Joly, directrice du fond de dotation Play for Nature . Le Parc héberge actuellement 350 animaux dont 60 espèces rares et menacées.

Si vous voulez participer aux activités de ce mardi 15 août au Parc Animalier d'Auvergne, il suffit de réserver via ce site , ou directement sur place si il reste des places.