Piège à frelons asiatiques en Occitanie

Olivier Fernandez, président du Syndicat d'Apiculteurs d'Occitanie, est l'invité de La Vie en Bleu avec Alban Forlot dans la séquence "La Vie Tranquille" à 9h30 sur France Bleu Occitanie ce lundi 29/03. Pour faire un piège à frelon asiatique, coupez une bouteille en deux. Retournez la partie haute de la bouteille. Et mettez 1 tiers de grenadine et 2 tiers de bière. Les frelons attirés par le sucre, ne réussiront plus à sortir de la bouteille.

Une visio conférence a lieu ce mardi 30 mars sur "Les fonctions insoupçonnées des phéromones chez les abeilles". Elle est présentée par Martin Giurfa, professeur en neurosciences au CNRS de Toulouse de 20h à 21h30.

Dans la région, 400 membres sur 5 départements

Le Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie regroupe toutes les catégories d’apiculteurs : de l’amateur au professionnel en passant par les pluri-actifs. Le syndicat défend l’idée que les apiculteurs doivent, dans leur diversité, tenter de se regrouper et de travailler ensemble pour le bien de l’abeille. 5501 ruches en Midi-Pyrénées. La formation dispensée par la Coopérative des Apiculteurs d’Occitanie est destinée à tout public débutant/amateur. Elle est assurée par des apiculteurs expérimentés, au rucher-école de Pouvourville et/ou de St Martin du Touch de l’Association Apiculteurs Occitanie.