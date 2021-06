RÉÉCOUTEZ : Tout le monde dehors à la découverte du Zoo Parc du Reynou

Pour débuter sa saison estivale, France Bleu Limousin a investi le Parc Zoo du Reynou et vous l'a fait découvrir dès les premières lueurs du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Retrouvez ici les meilleurs moment de cette belle journée passée dans cet endroit magique.

Une partie de l'équipe de Parc Zoo de Reynou : Franck, le vétérinaire, Lucile et Théo, avec sur la droite Nicolas Lefrère, le directeur du parc. sans oublier Jérémy Desmoulins de France Bleu limousin

Et on commence la journée en allant rejoindre Olivier Maubert, le gagnant de notre jeu-concours. Arrivé au parc la veille, il a eu le plaisir de passer la nuit en famille dans un des lodges du parc. Véronique Henry a recueilli ses impressions à l'heure du petit déjeuner.

Olivier Maubert, gagnant du jeu concours organisé par France Bleu Limousin, a passé la nuit au Zoo Parc du Reynou accompagné de sa famille © Radio France - Véronique Henry

Olivier Maubert, le gagnant du jeu-concours, livre ses impressions après la nuit passée au cœur du Parc Zoo du Reynou Copier

Il faut toute une organisation pour faire fonctionner un parc comme celui du Reynou. A commencer par la restauration. Lucille s'occupe de préparer tous les repas pour l'ensemble des animaux. Elle nous explique tout.

Lucille, soigneuse au Zoo Parc du Reynou. Elle prépare les repas pour tous les animaux du parc © Radio France - Véronique Henry

Lucille a la lourde tâche de préparer l'alimentation des 600 animaux du parc Copier

Le parc du Reynou, c'est 60 hectares, qu'il faut entretenir. C'est une des tâches de Damien, qui veille aussi à la sécurité des animaux et des visiteurs, et c'est lui aussi qui ferme les enclos le soir.

Damien, soigneur, nous explique comment il gère au quotidien ses tâches techniques : la sécurité des enclos et l'entretien des espaces verts Copier

Maxence travaille auprès des carnivores du parc : tigres, lions, etc. Il a intégré l'équipe de soigneurs du parc il y a un mois seulement, mais il est déjà ravi de passer ses journées au contact d'animaux emblématiques.

Maxence, soigneur au Parc Zoo du Reynou, nous dit combien il est heureux de travailler dans un lieu magique et qui lui rappelle le Roi Lion Copier

Les lions du Parc Zoo du Reynou © Radio France - Grégory Choquené

Une association qui œuvre pour la conservation des espèces

Nicolas Lefrère est le "boss" du parc, il nous présente en compagnie de Jérémy Desmoulins, l'ARCHE, l'Association Recherche Conservation Histoire et Environnement.

Nicolas Lefrère, le "boss" du Parc Zoo du Reynou nous présente l'association ARCHE, qui œuvre pour la conservation des espèces Copier

L'association l'ARCHE propose également des ateliers pédagogiques très ludiques, à destination des enfants et des parents.

Nicolas Lefrère présente la philosophie des ateliers très ludiques organisés par l'association ARCHE Copier

Vous avez la possibilité de vous loger en plein cœur du Parc du Reynou. Nicolas Lefrère nous parle des lodges situés tout à côté de la Plaine Africaine du parc.

Vous pouvez vous aussi passer une nuit africaine au Parc Zoo du Reynou : explications avec Nicolas Lefrère Copier

Soigneur : un métier passion

Lucille s'occupe de préparer les repas de l'ensemble des animaux. Elle nous explique son travail, et son amour pour les animaux depuis qu'elle est toute petite. Autant dire que travailler au Parc Zoo du Reynou, c'est le bonheur, même si le métier de soigneur est exigeant et assez dur physiquement.

Lucille nous détaille la préparation des repas et revient sur sa passion des animaux qui l'a conduite à venir travailler au Parc Zoo du Reynou Copier

La vie de soigneur au Parc Zoo du Reynou n'est pas toujours un long fleuve tranquille, les animaux peuvent parfois se montrer un peu moins coopératifs qu'à l'habitude, pour des tas de raisons différentes (humeur, météo, etc...). Lucille nous raconte quelques anecdotes.

Lucille évoque le rôle important du soigneur pour rassurer les animaux soumis à des situations de stress Copier

Quand Lucille, soigneuse au Parc Zoo du Reynou emmène Jérémy Desmoulins, animateur de France Bleu Limousin voir les gibbons (Popol et Roméo !!!) , cela peut devenir tout à la fois rigolo et cocasse.

Lucille, soigneuse au Parc Zoo du Reynou avec Jérémy Desmoulins, animateur de France Bleu Limousin rendent visite aux singes gibbons © Radio France - Thibaut Aragon

Jérémy Desmoulins tente de communiquer avec les singes gibbons du Parc Zoo du Reynou : rigolo et cocasse Copier

Un des singes gibbons du Parc Zoo du Reynou © Radio France - Thibaut Aragon

Théo est soigneur au parc et il nous présente Djoumba, une panthère toute mignonne qui n'a pas été élevée par ses parents, mais nourrie par des humains. Du coup elle se comporte un peu comme un gros chat affectueux, mais attention , elle reste un animal sauvage.

Djoumba, panthère du Parc Zoo du Reynou © Radio France - Thibaut Aragon

Théo est soigneur au Parc Zoo du Reynou. Il nous raconte l'histoire de la panthère Djoumba Copier

Jérémy Desmoulins et Théo, soigneur, devant l'enclos de la panthère Djoumla, au Parc Zoo du Reynou © Radio France - Thibaut Aragon

On reste avec les félins, Jérémy et Lucille décident de passer par l'enclos des lions (même si Jérémy ne semble pas totalement rassuré)

Lucille, soigneur au Parc Zoo du Reynou, nous fait découvrir l'univers des lions Copier

Théo travaille régulièrement (puisque c'est une spécificité du Parc Zoo du Reynou, les soigneurs changent d'affectation chaque semaine) dans le secteur du parc réservé aux primates. Il évoque les naissances qui sont intervenues cet hiver.

Théo, soigneur au Parc Zoo du Reynou, nous parle des naissances cet hiver chez les primates du parc Copier

Le Quizz limousin au parc zoo du Reynou

On garde les bonnes habitudes sur France Bleu Limousin, même quand on installe son studio en pleine nature. Un quizz limousin spécial avec la complicité de Franck, directeur technique et aussi vétérinaire du parc Zoo du Reynou.

Franck est le directeur technique et le vétérinaire du Parc Zoo du Reynou : il nous explique en quoi consiste son travail Copier

Franck nous propose de rendre visite au tapir terrestre, qui servira de prétexte à la première question du jeu : quel régime alimentaire pour cet animal ? Insectes ou viandes ?

Franck, vétérinaire du Parc Zoo du Reynou nous en dit plus sur le tapir terrestre, animal méconnu présent au parc Copier

Jérémy et Franck accueillent notre auditrice Raymonde qui a trouvé la bonne réponse. Et Franck en profite pour nous donner quelques explications complémentaires, car souvent le tapir terrestre est confondu avec le fourmilier.

Franck, vétérinaire du Parc Zoo du Reynou, nous apprend à faire la différence entre un tapir terrestre, présent au parc, et le fourmilier Copier

Deuxième question posée par Franck, le vétérinaire du Parc Zoo du Reynou, notre conseiller spécial pour ce quizz limousin : la girafe possède combien de vertèbres cervicales ? Franck en profite pour nous expliquer pourquoi au Parc Zoo du Reynou, il n'y a que des girafes mâles. Ce n'est pas propre à ce parc, c'est en fait lié à un plan européen d'élevage qui coordonne les actions entre les différents parcs.

Franck, vétérinaire du Parc Zoo du Reynou, nous explique pourquoi il n'y a que des girafes mâles au parc Copier

Expérimenter la vie de soigneur au Parc Zoo du Reynou

C'est Nathalie, auditrice de France Bleu Limousin, qui a trouvé la bonne réponse à la question concernant les vertèbres des girafes. Elle en profite pour évoquer l'expérience vécue par sa fille qui a endosser le métier de soigneur pendant une journée au Parc Zoo du Reynou.

Nathalie, auditrice de France Bleu Limousin, évoque l'expérience de sa fille qui a vécue pendant une journée la vie de soigneur au Parc Zoo du Reynou Copier

Et si la couleur de la peau de l'ours polaire n'était pas blanc ?

Troisième et dernière question posée durant ce quizz limousin en direct du Parc Zoo du Reynou, par Franck, le vétérinaire du parc : de quelle couleur est la peau de l'ours polaire. La réponse a été trouvée par notre auditrice Priscilla : oui la peau de l'ours polaire est noire, Franck nous en explique la raison, et Priscilla en profite pour poser à son tour une question à Franck : les ours polaires du Parc Zoo du Reynou hibernent-ils ?

Couleur de sa peau, hibernation : Franck, vétérinaire du Parc Zoo du Reynou nous dit tout sur les ours polaires du parc Copier

Petit détour par le snack du Parc Zoo du Reynou

C'est Bernadette, la maman de Nicolas Lefrère, le directeur, qui gère le snack du Parc.

Bernadette gère le snack du Parc Zoo du Reynou Copier

Les enfants du conseil municipal des enfants de Limoges nous rendent visite au Parc Zoo du Reynou © Radio France - Grégory Choquené

La 7 à Limoges était aussi présente et en a profité pour poser quelques questions au directeur de France Bleu Limousin, Grégory Choquené.

Grégory Choquené, directeur de France Bleu Limousin, répond aux questions de La 7 à Limoges © Radio France

Jérémy Desmoulins, notre baladeur France Bleu Limousin sur le parc durant l'après-midi, a rencontré Sophie, une auditrice, qui vient au parc depuis dix ans.

Revenir dans ce lieu un peu magique et soutenir les entreprises locales - Sophie, fidèle au parc depuis dix ans

Sophie, qui le fréquente depuis dix ans, nous confie ce qu'elle préfère au Parc Zoo du Reynou Copier

Théo, soigneur au Parc zoo du Reynou depuis bientôt trois ans, nous raconte son parcours.

Théo, soigneur au Parc Zoo du Reynou, nous dévoile les différentes facettes de son métier Copier

Un petit tour en voiturette ?

.Jérémy Desmoulins a réalisé son rêve de gosse : faire un tour de voiturette. Pour l'occasion c'est Manon, soigneuse au Parc Zoo du Reynou, qui conduit, en compagnie de Léa, jeune soigneuse d'un jour. Manon aime la polyvalence de son métier. Elle adore bricoler et elle a même appris à conduire un tracteur agricole grâce au Parc Zoo du Reynou.

Jérémy en voiturette avec Manon, soigneuse au Parc Zoo du Reynou et Léa, soigneuse d'un jour © Radio France - Thibaut Oulerich

Manon, soigneuse au Parc Zoo du Reynou, conduit les voiturettes du parc, mais aussi les tracteurs agricoles Copier

Un pass pour revenir au Parc Zoo du Reynou toute l'année

Il faut beaucoup de temps pour visiter le parc, d'où l'idée de proposer un pass annuel qui permet de revenir autant de fois qu'on le souhaite. Les détails avec Nicolas Lefrère, le directeur du parc.

Tout savoir sur le pass qui vous permet de revenir au parc autant de fois que vous le souhaitez Copier

Manon est soigneuse au parc depuis seulement deux semaines. Même si elle sait que les animaux peuvent être imprévisibles, elle retient surtout la magie de pouvoir travailler chaque jour à leurs côtés.

Manon est soigneuse au Parc Zoo du Reynou depuis peu, mais elle trouve ce parc magique Copier

Un goûter d'anniversaire au parc ? C'est possible !

Notre baladeur Jérémy Desmoulins a le chic pour s'incruster dans les fêtes, y compris les fêtes d'anniversaire ! Et justement, Maé, est venue avec ses copines fêter ses dix ans au parc. Sa maman nous explique tout :

Appoline, maman de Maé, 10 ans, nous explique qu'il est tout à fait possible d'organiser une fête d'anniversaire originale au Parc Zoo du Reynou Copier

Une des difficultés que rencontre régulièrement les soigneurs, c'est de pouvoir effectuer des soins sur des grands animaux comme les ours, sans devoir systématiquement les endormir. Il existe plusieurs solutions, notamment faire des exercices éducatifs avec l'animal, afin de lui apprendre des postures, qui permettront d'accéder sans danger, ni pour lui, ni pour les soigneurs, à la partie du corps de l'animal à soigner. Alexandra, 24 ans, soigneuse au Parc Zoo du Reynou nous dit comment ça se passe.

Comment soigner un ours sans l'endormir : la réponse avec Alexandra, soigneuse au Parc Zoo du Reynou Copier

Petite ou grande peluche, vous avez le choix !

Jérémy Desmoulins a fait un crochet par la boutique du parc, où Marianne lui propose de choisir un petit souvenir à ramener après son séjour au parc.

La boutique du Parc Zoo du Reynou vous permettra de repartir avec un petit souvenir : les conseils de Marianne qui gère cette boutique Copier

Le Parc Zoo du Reynou est riche d'une flore exceptionnelle, et l'un des projets de Nicolas Lefrère, le directeur du parc, est de redonner toute leur place aux plantes, un peu malmenées au fil des ans, et leur offrir une visibilité à la hauteur de leur valeur.

Le Parc Zoo du Reynou : un écrin de verdure à la flore exceptionnelle © Radio France - Paul-Henri Pruvost

Une flore exceptionnelle, un environnement qui a déjà été utilisé pour le cinéma et la télévision : le Parc Zoo du Reynou a de nombreux atouts Copier

Le Parc Zoo du Reynou se visite très souvent en famille. Jérémy Desmoulins est allé à la rencontre d'Alice, Claude, Martin, Lili, Julie. Parents, grand-parents et petits enfants réunis pour une journée de rêve au contact des animaux. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants :

Le Parc Zoo du Reynou, un parc à visiter en famille. Et ce sont les enfants qui en parlent le mieux ! Copier

Une reconversion réussie

Aurélie, soigneuse au Parc Zoo du Reynou depuis mars 2021, travaillait auparavant dans la grande distribution. Après huit mois de stage et un an d'école, elle fait enfin le métier dont elle rêvait. Elle nous raconte son parcours.