France Bleu Sud Lorraine vous offre un séjour pour 4 personnes au Parc Animalier de Sainte Croix

Gagner des entrées et un séjour pour le Parc Animalier de Sainte-Croix

C’est à gagner tous les jours à l’antenne de France Bleu Sud Lorraine du lundi 4 au vendredi 8 avril : un pass famille de 4 entrées pour le Parc Animalier de Sainte-Croix, ainsi que l’inscription automatique à la sélection de vendredi pour tenter de remporter une nuit pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) dans la Grange aux Coyotes avec dîner et petit déjeuner inclus.

Comment participer ?

Pour tenter de remporter ce beau cadeau, jouez tous les jours à 11 heures avec Angélique Alasta dans l'émission "Circuit Bleu - Côté Jeu". Résolvez l'énigme et repartez avec un pass famille pour 4 personnes et une chance de remporter le cadeau de la semaine, une nuit pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) dans la Grange aux Coyotes avec dîner et petit déjeuner.

Découvrez toutes les nouveautés de l'année 2022 au Parc Sainte-Croix.

Bonne chance à tous !