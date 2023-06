Retour à la vie sauvage pour 16 tortues soignées par l’Aquarium de la Rochelle

Au centre de soins de l'Aquarium de la Rochelle, dans les trois bassins remplis d’eau de mer, 16 petites tortues se déplacent, dorment ou tentent de manger les crabes … cachés sous des petits abris en plastique noir. Certaines sont arrivées en novembre, d’autres il y a trois jours. Echouées sur les plages de la côte Atlantique et de la Manche, elles ont été acheminées jusqu’au centre d’études et de soins pour les Tortues Marines ( CESTM).

Leur état de santé laissait penser qu’elles allaient périr en mer : elles souffraient de blessures ou d’infections pulmonaires. « On leur a donné une seconde chance », se félicite Florence Florence Dell'Amico, responsable du CESTM. Certaines étaient paralysées par le froid. Car « à partir de 15 degré, durant l’hiver, elles rentrent dans une espèce de léthargie, elles ne sont plus capables de se mouvoir et donc d’échapper aux prédateurs, de chasser … », explique la soigneuse.

Tout un protocole médical mis en place

A leur arrivée, branle-bas de combat pour les sauver : radios, scanners, prises de sang, examens oculaire et cérébral … rien n’a été laissé au hasard. Au moment de leur sauvetage, les soigneurs « ont réalisé un bilan de leur état de santé, (…), pour voir de quoi elles souffraient afin de mettre en place un traitement adapté », affirme Florence Dell’Amico. « Et puis tout au long de leur séjour au centre de soin, on va les peser, les mesurer, contrôler leur croissance, leur prise de poids … », ajoute-t-elle.

La semaine dernière, les 16 spécimens à carapace ont passé leurs derniers examens : rien à signaler. Ils sont tous en parfaite santé …

Réapprendre à vivre dans l’Océan

Mais avant le grand bain, les tortues ont du se réadapter à la vie sauvage. Dans leurs aquariums, les tortues ont réappris à chasser, à se mouvoir dans l’eau salée et à sociabiliser avec leurs congénères. « Et puis progressivement, on a baissé la température de l’eau jusqu’à 18-19 degrés, température qui est celle de l’Océan », indique Florence Dell’Amico.

Tout laisse présager donc qu’elles sont fin prêtes avant le grand départ … même si il est impossible de déterminer leur chance de survie une fois relâchées. Reste que, pour surveiller leurs déplacements et leur état de santé, les tortues seront équipées de balises et de puces électroniques.