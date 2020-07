"Tea Dog" : un salon de thé avec des chiens dans Montpellier

Inauguré le 16 juin, le "Tea Dog" est le second bar à chien de France. Dans ce salon de thé installé au 11 rue des Trésoriers de la Bourse à Montpellier, on peut y venir manger mais surtout jouer avec les trois chiens présents.

Après les bars à chats... les bars à chiens ! Au détour d'une ruelle étroite de l’Écusson à Montpellier le "Tea Dog", c'est un salon de thé particulier car on y partage l'espace avec trois chiens. Pour Deborah Muroni la gérante de ce salon de thé elle explique " Le but est d'aider les personnes en manque d'affection canine". Passionnée par les animaux, Deborah a avant tout ouvert cet endroit pour une raison : "J'ai adopté Câlin, il y a un an à la SPA, et c'est un chien anxieux quand je ne suis pas là". Après quelques recherches sur internet elle se lance : "J'ai vu qu'il y avait un seul bar à chien en France, donc je me suis dit que c'était pour moi, il fallait que je le fasse". Le midi, le "Tea Dog" propose un service snack, puis de 14 heures à 19 heures, le bar à toutous redevient un salon de thé.

Un centre d'adoption

Plus qu'un simple salon de thé, le "Tea Dog" permet aussi d'adopter un chien ! Deborah est une ancienne bénévole de la SPA et travaille maintenant avec d'autres associations pour essayer de faire adopter ces chiens. "Ce lieu est une forme de vitrine pour chien. Ils peuvent se montrer sous leur meilleur jour devant des familles en recherche", décrit Deborah. Aujourd'hui sur les trois chiens présents dans le bar, un seul est à l'adoption : Monia.