Un aigle de Bonelli relâché dans l'Hérault après avoir été soigné

Ce jeudi matin, la Ligue de la Protection des Oiseaux de l'Hérault a relâché un aigle de Bonelli. Une femelle adulte, qui était au centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Villeveyrac depuis septembre 2022. Elle est arrivée blessée par des plombs de chasse et l'animal ne pouvait plus voler. Après plus de trois mois de soins, les soigneurs du centre et les membres de la LPO ont pu la relâcher à Arboras dans le nord du département, un soulagement pour les équipes.

La femelle était bien connue des soigneurs, puisqu'elle se reproduisait depuis plusieurs années sur le territoire du Pic Saint-Loup.

Une espèce en danger

L'aigle de Bonelli, cousin de l'aigle royal, est en danger critique d'extinction en Occitanie et en PACA. Il ne reste que 44 couples en France, dont 8 dans l'Hérault. Cette espèce est sous haute surveillance. Depuis 1999, elle fait l'objet d'un plan national d'action visant à préserver et à augmenter les populations. L'objectif principal est de diminuer le risque d'électrocution, première cause de mortalité de l'aigle de Bonelli. Selon l’Office français de la biodiversité, près de 2 500 espèces animales sont menacées dans le pays.