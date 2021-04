Saint-Mitre-les-Remparts : promenade en laisse obligatoire pour les chiens

Il est encore peu connu des Saint-Mitréens eux-mêmes, mais l'arrêté est bel et bien édité depuis le 7 avril dernier. Son article 3 est sans équivoque : "Tout chien circulant sur la voie publique _doit être constamment tenu en laisse_, c'est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la garde". L'article 6 va même plus loin : "Les propriétaires, locataires, ont le droit de saisir et faire conduire à la fourrière les chiens et chats errants sur leur terrain".

"Je ne savais pas que cet arrêté existait, mais je trouve ça bien. Ma chienne, qui est toujours en laisse, s'est déjà fait mordre plusieurs fois par des chiens errants, explique Marjorie en promenant Aby. Il faut que les gens se responsabilisent un peu et qu'ils assument : quand on a un animal, on le promène en laisse".

Même son de cloche du côté de Claude : "Le mien est toujours attaché". Son ami Fred n'a pas d'animal, mais il trouve cette mesure logique "vu tous les enfants qui se font attaquer par des chiens méchants. Il vaut mieux que ça soit eux qui soient en laisse plutôt que les minots ! ", plaisante-t-il. Cette catégorie de canidés est d'ailleurs clairement visée dans l'arrêté municipal, à l'article 7 : "[...] Ils doivent pour circuler sur le domaine public être tenus en laisse et muselés".

Une mesure assumée par la ville, qui affirme qu'elle répond à une demande de la majorité des habitants. "On a reçu des signalements de la part de Saint-Mitréens directement. Et sur les réseaux sociaux, on est actifs et attentifs : ça fait partie des sujets où il y avait très régulièrement des personnes qui se plaignaient de ne pas pouvoir se promener dans les rues de la ville, parce qu'ils croisaient des gens avec plusieurs chiens sans laisse, détaille Vincent Goyet, le maire de Saint-Mitre-les-Remparts. C'est intimidant pour beaucoup de personnes de croiser des gros chiens qui viennent soit se confronter à leur propre chien, soit aux enfants, soit à des personnes âgées, soit à des gens qui ont tout simplement peur."

Désormais, tout chien errant sera saisi et mis en fourrière, conformément à l'article 11. Si la bête n'est pas réclamée au bout d'une semaine, elle sera considérée comme abandonnée, ce qui pourra mener à une euthanasie.