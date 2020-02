Un chien peut-il être éduqué à tout âge

Votre chien tire toujours sur sa laisse; Tout n'est pas perdu, suivez les conseils de Marie Elsa Lefranc, comportementaliste canin.

Il n'y a pas d'âge pour éduquer un chien!

On peut éduquer un chien dès 2 mois, mais on peut aussi éduquer un chien de 15 ans. Que ce soit un tour ou la marche en laisse, on peut leur apprendre à tout âge. Évidemment si le chien a passé 15 ans de sa vie à tirer sur sa laisse, il faudra plus de temps pour qu'il perde cette habitude.

Il suffit d'une éducation positive, bienveillante et on donne des récompenses! Il faut que ce soit un plaisir pour tout le monde.

Philippe Viallon et Marie Elsa Lefranc, comportementaliste canin. © Radio France - Philippe Viallon

Posez vos questions aux comportementalistes animaliers de France Bleu Pays d'Auvergne tous les dimanches de 09h à 10h.

Émission animée par Philippe Viallon