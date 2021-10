Un CRS/MNS, prochainement décoré après un sauvetage de requin à Capbreton

Fin d'après-midi sur la plage des Océanides à Capbreton - en plein croisement estival, le brigadier et sauveteur Grégory Metge voit un mouvement de foule au niveau du mirador. Il se rapproche et voit un requin bleu d'environ un mètre, échoué sur le sable. "La plage est bondée, il faut agir vite", se rappelle le jeune homme. L'instant qui suit, lui et ses collègues font sortir les baigneurs de l'eau, pour avoir accès au requin. "On se rend compte à ce moment là, qu'il ne peut pas du tout repartir à cause des rouleaux de bord". Ne pouvant laisser la situation en l'état, au risque que quelqu'un ne se fasse mordre par défense - du fait de la désorientation du requin, le sauveteur "décide de l'attraper par la queue, mais [l'animal] se débattait et arrivait à se retourner".

"Il faut gérer la sécurité des baigneurs, c'est notre mission principale sur les plages." - Grégory Metge, CRS/MNS

Finalement, la seule solution s'offrant à Grégory Metge était de "le plaquer sur le sable et de l'attraper au niveau de la tête pour pouvoir le sortir de la zone de baignade". Le poisson saisi, ils passent la première vague ensemble et rejoignent le jet-ski de la commune, pour "partir le relâcher au large, afin qu'il rejoigne son élément le plus aisément possible".

Requin bleu dans son habitat naturel © Maxppp - PHOTOSHOT/MAXPPP

Une intervention peu commune

S'il n'est pas rare de voir des requins bleus dans les baïnes ou à proximité des côtes, intervenir sur leur échouage, au milieu des baigneurs n'est pas fréquent. Face à la situation, la réaction du CRS/MNS ne s'est pas faite attendre. Grégory Metge explique que "ce n'est pas anodin comme intervention et il ne faut pas agir n'importe comment". Même si la scène a été rapide, le sauveteur avoue qu'il faut essayer de "mettre l'animal en confiance pour ne pas s'exposer à des blessures [...] c'est pour ça que je préférais le faire moi-même plutôt que ça soit quelqu'un qui se retrouve avec des blessures liées à une morsure de requin".

Grégory Metge précise également que "ce n'est pas quelque chose de fréquent. Je dirais même que c'est une intervention hors du commun". Une intervention qui d'ailleurs a susciter la curiosité de beaucoup de baigneurs et parmi eux, le gagnant de l'édition 2020 de La France a un Incroyable Talent, Kenny Thomas. Celui-ci a filmé la scène avant de la publier sur le réseau social TikTok et le sauvetage a depuis été vu près de 800.000 fois.

Aujourd'hui encore, l'histoire fait parler d'elle, si bien que le 15 octobre dernier, la préfète des Landes a pris un arrêté visant à décorer le brigadier Grégory Metge. Il recevra à Chalon-sur-Saône, le 10 décembre prochain - à l'occasion de la cérémonie d'anniversaire des CRS, la médaille du courage et du dévouement, échelon bronze.