Un début d'année très compliqué pour la SPA de Montpellier déjà saturée

La SPA accueille plus de 230 chiens et 135 chats

L'année 2023 débute à peine, mais la SPA de Montpellier est déjà saturée avec toujours plus d'abandons. L'association accueille actuellement 230 chiens et 135 chats alors que l'année dernière à la même période, ils avaient 189 chiens et 132 matous. En plus de manquer de place, la SPA a besoin de plus de bénévoles pour s'occuper des animaux. Elle lance donc un appel aux adoptants et aux dons pour faire face à la situation.

"C'est la premier fois en 20 ans que ça arrive. Les chiens sont quatre par box on est très inquiet" déplore Annie Benezech, directrice de la SPA de Montpellier. "Même si tous les jours une vingtaine de volontaires viennent aider, il nous faut plus de monde pour balader les chiens" alerte la directrice, afin de pouvoir subvenir aux besoins des pensionnaires.

Une recrudescence de la maltraitance

En France, il y aurait eu 12.000 cas de maltraitance animale signalés en 2021 et la directrice du refuge se rend bien de cette augmentation. "Par exemple avant-hier, on a recueilli un chien, il pèse 16 kilos alors qu'il devrait en faire 35, ça se passe de détail…". Les bénévoles voient arriver deux à trois abandons par jour et cela devient ingérable, de plus en plus de propriétaires les appellent, car ils ne peuvent plus gérer leur chien.

Tous ces toutous "cabossés", il faut ensuite les soigner, mais là encore l'association se retrouve en difficulté. Elle manque de financement et les traitements et la nourriture coûte toujours plus cher.

Si vous voulez adopter un animal, le refuge est ouvert tous les après-midi de 14h à 17h30 à l'adresse Lieu Dit, Rue du Carré du Roi à Villeneuve-lès-Maguelone. Vous pouvez aussi faire un don directement sur le site de la SPA et pour devenir bénévole, il suffit d'envoyer un mail ou contacter le refuge.