Un habitant de Haubourdin soupçonné de zoophilie sur un chat

Les faits ont été découverts grâce, au départ, à un appel téléphonique. Au mois d'août 2022, une clinique vétérinaire parisienne reçoit l'appel d'un homme habitant à Haubourdin qui s'inquiète de l'état de son chat. Au vu de ce qu'il décrit, la clinique comprend que l'animal a subi des violences sexuelles, et prévient l'association Cause animale Nord . Son président, Antony Blanchard, prend contact avec l'homme et le persuade d'amener son chat souffrant dans une clinique vétérinaire de la métropole lilloise.

Malgré les soins prodigués sur place, le chat, qui semble effectivement avoir subi des sévices, décède. Mais grâce aux signalements de l'association, les policiers interviennent quelques jours plus tard au domicile de cet homme et découvrent une scène insoutenable : un chat agonisant ainsi qu'une vingtaine d'autres, entassés dans un minuscule cabanon rempli de bric à brac, avec des excréments partout, le tout dans une effroyable puanteur.

L'homme est interpellé. Le chat agonisant n'a pas survécu, les autres chats eux ont été confiés à la Ligue Protectrice des Animaux. Quatre associations se sont portées parties civiles pour ce procès qui aura lieu le 5 janvier 2023 devant le tribunal de Lille : Cause Animale Nord, la LPA, la Fondation Brigitte Bardot et SOS assistance animaux.