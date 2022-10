Une chatte officiellement euthanasiée par une vétérinaire varoise est retrouvée par sa maîtresse à Hyères

La maîtresse de Macha, une petite chatte de deux ans qui a été officiellement euthanasiée en mai dans une clinique vétérinaire de Hyères a retrouvé son animal de compagnie en photo sur un réseau social quelques mois plus tard. Le félin était toujours en vie et adopté par une nouvelle famille.

C'est une histoire presque incroyable et pourtant malheureusement vraie et douloureuse pour la famille qui en est victime. La famille qui a accueilli Macha, une petite chatte pendant deux ans, et qui a dû lui faire ses adieux en mai dernier après un grave accident de voiture dont a été victime le petit félin. L'animal a été euthanasié dans une clinique vétérinaire de Hyères qui a pignon sur rue. Un certificat et la facture de l'acte en attestent. Pourtant en juillet, Macha réapparaissait sur instagram, bien en vie, mais adoptée par une autre famille.

C'est Sophie, la fille de la famille endeuillée qui découvre en juillet une photo sur instagram qui la bouleverse. "C'était une annonce d'une dame qui disait qu'elle avait perdu son chat à Hyères. Sauf que la photo de la chatte qui s'appelait comme la mienne, était ultra ressemblante". D'autant que Macha est une chatte au pelage "écaille de tortue", une teinte qui n'est pas commune.

Face à autant de détails troublants, Sophie décide de contacter la dame. Celle-ci lui répond bien volontiers qu'elle a "adopté cette petite chatte il y a peu de temps dans une clinique vétérinaire de Hyères. Ses maîtres l'avaient abandonnée après un grave accident de voiture" explique t-elle en précisant qu'elle a donc adopté l'animal après s'être acquittée des frais de vaccination (vaccins que Macha avait déjà !).

Le doute n'a plus sa place. Il s'agit bien de la même Macha. La vétérinaire est alors sommée de s'expliquer. "Elle était floue dans ses explications, elle n'a jamais imaginé qu'on pourrait la retrouver. Elle s'est dit que comme notre peine était passée, elle ne s'est pas vue nous rappeler pour nous dire que finalement notre chatte allait mieux. Nous, nous nous sommes sentis trahis. C'est notre chat, comme un membre de la famille. Un jour, elle est là et le lendemain elle n'est plus là. Alors qu'en réalité si, elle était encore là" tempête Sophie.

La famille n'a pas souhaité déposer plainte. La vétérinaire s'est engagée à soigner gracieusement Macha pendant toute la durée de sa vie. "Ce qu'elle ne peut pas rembourser, c'est la peine qu'on a éprouvée quand il a fallu la faire piquer et ensuite. Cela a été très dur pour nous" conclut Sophie.

Jointe par téléphone, la clinique vétérinaire n'a pas donné suite à nos demandes.