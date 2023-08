Une maladie contagieuse détectée, la SPA de la Haute-Vienne ferme son refuge pour chiens

Plusieurs chiens du refuge SPA de la Haute-Vienne souffrent actuellement de la toux du chenil, une maladie contagieuse. Contacté par France Bleu Limousin, Guy Donnart, le président de la SPA de la Haute-Vienne, explique que les animaux concernés toussent et vomissent et que "c'est extrêmement violent, ils sont secoués". Ils ont été placés en quarantaine mais par précaution, le refuge pour chiens est fermé jusqu'à nouvel ordre pour le public et les bénévoles.

Résultat, les adoptions sont suspendues, "le temps du traitement mis en place par nos vétérinaires". En revanche, les adoptions de chats et chatons sont maintenus aux horaires d'ouverture.

Guy Donnart précise qu'une telle situation est déjà arrivée mais que c'est de plus en plus rare. Il explique également qu'il existe un vaccin mais que tous les chiens recueillis ne sont pas vaccinés. Sur son site internet, la SPA de la Haute-Vienne annonce que "pour les abandons de chiens, ceux-ci devront obligatoirement être à jour de leurs vaccins et vaccinés contre la toux du chenil."