VIDÉO - "C'est mon bonheur de la journée" : une habitante de Dordogne filme un faon dans son jardin

Stéphanie Lacoste et son mari habitent Peyrignac, en Périgord noir. Cela fait plusieurs jours qu'ils croisent deux nouveaux voisins : une chevrette et son bébé. "On s'est rendu compte qu'un petit faon venait régulièrement" manger les mûres dans le potager du couple. Mercredi 8 juin, ils tombent alors nez à nez avec la mère devant leur porte. Une rencontre que Stéphanie Lacoste a réussi à immortaliser.

" C'est mon petit bonheur de la journée", s'exclame la Peyrignacoise avant d'ajouter "Ce sont des moments qu'il ne faut pas banaliser. Quand on va marcher en forêt, on ne les rencontre jamais, et là, on les a devant nous !"

Le chevreuil est un ruminant herbivore de petite taille. La femelle, la chevrette, met bas entre la mi-août et début juin, après 5 mois de gestation. Son petit est reconnaissable à son pelage tacheté.