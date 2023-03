Une tortue marine en maquette 3D : une première mondiale créée à La Rochelle

C'est une première mondiale. La toute première maquette 3D de tortue de mer en plastique est sortie de l'eau. Elle mesure une trentaine de centimètres et ressemblerait presque à une vraie. Elle est même interchangeable en trois espèces : la tortue verte, la tortue de Kemp et la tortue caouanne. Toutes les trois naviguent au large des côtes de l'Atlantique et de la Manche.

L'intérieur de la tortue de mer version maquette 3D © Radio France - Orane Loze

C'est outil pédagogique va permettre aux scientifiques, aux soignants et aux formateurs de mieux faire comprendre l'anatomie de ces tortues. En effet, la tortue marine est complexe. Elles ont, par exemple, le cœur placé juste en dessous d'un os (l'entoplastron) en forme de poignard. Une mauvaise prise peut être fatale.

La maquette va aussi permettre d'éviter de manipuler une tortue vivante. "Parfois, on n'a pas d'animaux quand on veut faire des formations sur les soins, c'est compliqué. Là c'est l'occasion d'avoir toujours en permanence une reproduction réelle d'une tortue marine avec la position réelle des organes", explique Florence Dell’Amico, gérante du centre d'étude et de soin des tortues marine à l'Aquarium de La Rochelle.

Pour réaliser cette innovation, la chercheuse s'est basée sur les images de Moana, une ancienne pensionnaire du centre de soin. Un travail qui aura duré neuf mois en collaboration avec l'entreprise rochelaise Nove 3D, la société strasbourgeoise Visible Patient, et la peintre Valérie Naulleau.