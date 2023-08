VIDÉO. Charente-Maritime : des chariots qui permettent aux chiens de marcher à nouveau

Aider les chiens malades ou handicapés à conserver leur autonomie, c'était la volonté de Delphine Dreyfus, coach canin en Charente-Maritime et en Vendée . Pour permettre aux animaux ne pouvant plus marcher de le faire à nouveau, elle a importé des Etats-Unis une technique méconnue en France : le chariot à quatre roues. Installé sur le dispositif, le chien se sert de ses pattes fonctionnelles pour avancer. "On est dans un cercle vertueux, explique Delphine Dreyfus. Le chien continue à être debout, il se démuscle moins vite, son système neurologique travaille plus. Au final, on gagne du temps sur la maladie."

Son premier "client" a été son propre chien, Fork, un berger blanc suisse de 13 ans atteint d'une paralysie progressive. Depuis le début de l'année, ils sont une dizaine à utiliser le chariot, comme Caty, propriétaire de Strelka, une petite chienne arrivée de Russie avec une patte à l'équerre et une autre finalement amputée : "A la maison, j'ai d'autres chiens avec qui je partais en balade, mais pas elle, donc elle était assez triste, raconte Caty, qui fait famille d'accueil pour l'association Galia. Maintenant, Strelka peut faire des choses qu'elle ne faisait pas, elle ne connaissait que la maison et le jardin. Les odeurs, les rencontres, elle redécouvre."

Delphine Dreyfus espère aussi "remettre de la joie dans le foyer. Un chien qui n'est plus autonome, c'est vraiment un frein pour toute la famille. C'est important de voir le sourire du propriétaire quand le chien est dans son chariot." La coach canin reconnaît que l'aspect financier peut être un frein à l'utilisation du dispositif - entre 450 et 800 euros selon le gabarit du chien - mais elle a trouvé la solution. Elle propose le matériel à la semaine, pour 30 euros, et déduit les semaines louées lors d'un éventuel achat. Delphine Dreyfus encadre au maximum ses clients : "Je viens à domicile, je fais tous les réglages, j'explique comment installer le chien et je donne des vidéos d'exercices à réaliser !"