VIDÉO - Deux bébés otaries sont nés en juillet au PAL dans l'Allier

Samba et Rio viennent agrandir la famille des otaries de Patagonie au PAL , dans l'Allier. Le parc zoologique vient de communiquer ce mercredi sur la naissance de ces deux bébés otaries mâles.

Une première depuis 17 ans

Les deux bébés, Samba et Rio, étaient très attendus par l'équipe soignante du PAL. Samba est né le 9 juillet et dix jours plus tard est arrivé Rio. Cela faisait dix-sept ans qu'il n'y avait pas eu de naissance d' otarie de Patagonie au parc zoologique de Dompierre-sur-Besbre.

A la naissance, les deux bébés ne savent pas encore nager et restent près de leurs mamans pendant près de deux semaines. Ils ont pris leur premier bain il y a quelques jours !

Cette reproduction s’inscrit dans le cadre du Programme Européen d’Elevage (PEE) des Otaries de Patagonie. Dans quelques années, il est possible que Samba et Rio, ces deux jeunes mâles, soient transférés dans une autre structure zoologique en Europe.