VIDEO - En Ariège, les oiseaux sont soignés et observés à Mazères

On a une superbe vue sur les Pyrénées ariégeoises depuis ici. Thomas Razat, gestionnaire.

Des dizaines de millions d'oiseaux migrateurs

Quand on arrive de Toulouse ou Pamiers par l'A66, on a du mal à imaginer que cette autoroute est finalement à l'origine de la création d'un espace où la nature est reine. En construisant la voie rapide, la société avait besoin de terrains pour creuser et retirer des granulats. Et cette activité a permis de constituer ce lac. Puis la commune de Mazères a acheté la ferme pédagogique, et restauré la grange et le pigeonnier. La fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage a développé le parc et protégé les zones humides. Vous pouvez désormais venir avec vos enfants dans l'écomusée paysan (vieux outils et histoire du foie gras) et autour de ce plan d'eau apaisant.

La Vie tranquille - Partie 1 Copier

On peut pêcher sur une partie du lac. Et l'autre partie est réservée à la tranquillité des oiseaux. Thomas Razat.

La cigogne trône au milieu du domaine © Radio France - Alban Forlot

14 observatoires et 10 km de sentiers balisés

Au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot, les enfants, leurs parents et les passionnés de nature trouvent leur bonheur en observant les oiseaux sans les déranger. Il y a toujours 25 cigognes blanches sédentaires qu'on peut voir toute l'année au domaine des oiseaux de Mazères, en Ariège. Mais ce sont des dizaines de millions d'oiseaux qui survolent les Pyrénées pour rejoindre leur destination hivernale.

La Vie tranquille - partie 2 Copier

Thomas Razat est notre guide pour cette balade. Gestionnaire du domaine des oiseaux, il en est aussi l'animateur et propose des visites guidées aux touristes et aux habitants du secteur, au nord de l'Ariège, à la limite avec la Haute-Garonne et l'Aude. Il nous explique que les oiseaux blessés trouvent réconfort et soins dans ce domaine.

Thomas Razat © Radio France - Alban Forlot

Un lieu idéal pour les photos et se ressourcer

Vous pouvez accéder librement au domaine des oiseaux de Mazères en Ariège. Le musée se visite du 23 septembre au 20 juin le mercredi de 15h à 17h et les week-ends et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Il est préférable de contacter le domaine au 05.61.69.12.97.

Un lieu de randonnée sympathique © Radio France - Alban Forlot

Ce domaine constitue une aire de repos et de restauration sur le chemin de la migration. Chaque année au printemps et à l'automne, à 30 minutes de Toulouse, les oiseaux sont de passage ici. Le coup de coeur de France Bleu Occitanie c'est la commune de Mazères, non loin du domaine, qui est une bastide rose située à 1h30 de l'Andorre. Mazères était déjà occupée par l’homme préhistorique. Ensuite, c’est la civilisation gallo-romaine qui s’implante sur l'Hers.

Les oiseaux sur leur île au domaine de Mazères © Radio France - Alban Forlot

Vos idées sont les bienvenues

Si, vous aussi, vous connaissez des endroits tranquilles, contactez-nous. A bientôt sur France Bleu Occitanie dans la Vie en Bleu entre 9h et 10h avec Alban Forlot. alban.forlot@radiofrance.com