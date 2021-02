VIDEO - La ferme préférée des français est-elle dans le Gers ?

On est très fiers de représenter l'Occitanie. Manu et Cécile.

C’est un lieu qui va faire de Cécile et Manu, anciens enseignants, des paysans savonniers. Lorsqu’ils tombent amoureux de cette terre pentue et rocailleuse de 45 hectares avec une obligation d’exploitation agricole, ils se lancent dans ce projet fou d’élever des ânesses sur les hauteurs de Biran. Ils choisissent de préserver la race de l’âne des Pyrénées dont le Gers est le berceau. Avec 30 ânesses et près de 12 mises bas chaque année, leur ferme représente 20% des naissances de cette race menacée de disparition. Quand Cécile s’occupe de la traite des ânesses. Manu gère la culture de plantes aromatiques : lavande, menthe poivrée ou romarin bio qu’il transforme en huile essentielle. Ensemble, ils confectionnent une gamme de cosmétiques bio : savons, shampoings et crèmes aux ingrédients naturels. Une exigence de qualité et un engagement pour la nature qui attire 6 000 visiteurs par an.