VIDEO - Les vautours, stars du ciel des Baronnies provençales et du Vercors

Vautour fauve - association vautours en Baronnies

Ils font partie de la famille des rapaces et nous avons la chance d’avoir chez nous les quatre espèces de vautours présentes en France. Pour réintroduire ces animaux il faut plusieurs conditions.

ⓘ Publicité

loading

Vautour Percnoptère - Vautours en Baronnies

loading

Gypaète barbu © Radio France - Camille Robert

loading

Falaises dans les Baronnies provençales - PNR des Baronnies provençales

Des liens pour aller plus loin :

Association Vautours en Baronnies : ICI

Parc naturel régional des Baronnies provençales : ICI

Parc naturel régional des Baronnies provençales : ICI

LES BARONNIES PROVENÇALES FÊTENT LES VAUTOURS !

L’édition 2023 de la Fête des Vautours se tiendra le samedi 13 mai, à Villeperdrix. L’occasion pour tous les visiteurs et habitants des Baronnies provençales de venir en apprendre plus sur les vautours. Organisé par la commune de Villeperdrix, l’association Vautours en Baronnies et le Parc naturel régional des Baronnies provençales, cet événement propose des animations grand public, au village de Villeperdrix et au hameau de Léoux.

Programme prévisionnel de la manifestation

Des animations toute la journée : de 09h à 18h

Les organisateurs vous accueillent à Villeperdrix et vous proposent des animations en continu. Quelle que soit l’heure à laquelle vous arrivez, il y aura toujours quelque chose à découvrir !

- un stand d’accueil, des expositions sur les vautours et la protection de la biodiversité

- un jeu de société pour comprendre les menaces qui pèsent sur les vautours

- la promenade sonore de « Radio Vautours » : retrouvez les postes de radio dans les ruelles du village de Villeperdrix pour en apprendre plus sur les vautours.

- et en invité d’honneur, la roulotte de la biodiversité de la LPO : un concept unique et insolite pour découvrir la nature. Une multitude d’animations pour une immersion ludique et pédagogique : des jeux, des expositions, un atelier des curiosités…

Lieu : salle de l’ancienne école et alentours du village de Villeperdrix

A 8h30 : départ des balades nature et patrimoine (sur inscription)

Découvrez le patrimoine naturel et culturel de Villeperdrix et ses environs guidés par des passionnés de nature. Participez ensuite à l’observation commentée des vautours.

Inscription obligatoire auprès du Parc au 04 75 26 79 05. Comptez 3h de marche et 450m de dénivelé (trajet aller). N’oubliez pas votre gourde, chapeau, lunettes de soleil et bonnes chaussures. Retour à prévoir en autonomie dans la suite de la journée.

Lieu : départ des balades à la salle de l’ancienne école de Villeperdrix, (à l’accueil)

Dès 10h : observation commentée des vautours

Dans le cadre d’un programme de réintroduction, deux jeunes Gypaètes barbus âgés de 3 mois auront été relâchés en nature. Observez-les dans leur milieu naturel, ainsi que tous les autres oiseaux présents dans les falaises avec des experts de ces oiseaux.

Lieu : hameau de Léoux – « Observatoire Vautours en Baronnies »

À 10h30 : déambulation contée autour des vautours

Ils planent depuis l’aube des temps, oiseaux tantôt sacrés, tantôt jouissant d’une mauvaise réputation. Que nous en disent les contes ? Le regard porté sur eux dans les écrits est le reflet de la société dans laquelle nous vivons. La conteuse Sophie Deplus vous propose un voyage à travers les mots pour découvrir les vautours autrement.

Lieu : hameau de Léoux – parking de l’Espace Naturel Sensible de Villeperdrix

A 12h30 : rassemblement convivial

Les organisateurs de la journée vous convient à un rassemblement convivial face aux falaises de Léoux pour évoquer le but des programmes de réintroduction et l’importance de protéger les vautours.

Apéritif offert par Vautours en Baronnies. Repas tiré du sac.

Lieu : hameau de Léoux – « Observatoire Vautours en Baronnies »

À 14h30 : déambulation contée autour des vautours (à confirmer)

Lieu : village de Villeperdrix

De 17h15 à 18h30 : conférence de Vautours en Baronnies et du PNR des Baronnies provençales

Vautours en Baronnies, association engagée depuis 30 ans dans la réintroduction et la conservation des vautours, et le Parc naturel régional des Baronnies provençales vous proposent une conférence commune suivie d’un débat.

Lieu : village de Villeperdrix – salle de l’ancienne école

A partir de 18h30 : moment festif

Fin de journée sous le signe de la convivialité. Possibilité de restauration sur place (pizzas cuites dans le four communal, petite restauration,…) Ambiance musicale assurée par le groupe Les Bandits d’Eygues.

Lieu : village de Villeperdrix –devant la salle de l’ancienne école