VIDEO - Mon chien a peur des personnes masquées avec Guylaine Vandekerkhove

Dans les jours, les semaines qui viennent, nous serons nombreux à sortir masqués. Ce changement d’apparence peut perturber certains chiens. Guylaine Vandekerkhove, du site toutoupourlechien.com, nous explique comment les rassurer.

Guylaine Vandekerkhove est co-fondatrice du site internet toutoupourlechien.com et intervient régulièrement dans l'émission La vie en Bleu sur France Bleu Lorraine. Elle nous donne quelques trucs pour préparer le déconfinement avec votre chien.

Le masque peut-il perturber mon chien ?

Oui, à partir du 11 mai il y a de fortes chances que vous croisiez beaucoup plus de personnes masquées dans la rue avec votre animal. Pour la plupart des chiens ça va très bien se passer mais chez certains chiens réactifs et assez sensibles à la nouveauté on risque de voir des comportements de fuite ou des aboiements intempestifs. Vous avez peut-être déjà remarqué ce type de comportement chez votre chien lorsqu’il croise une personne qui a un objet un peu inhabituel pour lui, comme une canne ou un chapeau.

Comment rassurer mon chien ?

Pour éviter ce type de comportement chez votre animal lorsqu’il croise une personne avec un masque, vous pouvez entreprendre un travail de désensibilisation à la maison. Ce travail doit toujours se faire de façon très positive et en plusieurs étapes.

Première étape : habituer votre chien à l’objet masque. Il faut créer une association positive dans la tête de votre chien. Il faut qu’il comprenne que quand il voit un masque, il y a quelque chose qui est sympa qui lui arrive. Pour se faire, vous pouvez présenter un masque à votre animal en même temps que vous lui proposez une friandise ou son jouet préféré.

Soyez particulièrement attentif pendant cette étape au comportement de votre animal, il ne doit pas montrer de signe d’inconfort ou de mal-être. Par exemple si votre chien détourne le regard à la vue du masque ou qu’il se met à se lécher la truffe de façon répétée c’est que l’objet le met dans une situation un peu inconfortable et donc il ne faut pas insister. Vous reprendrez l’exercice un autre jour, toujours en associant le masque à quelque chose de positif, et sans insister, sans forcer votre chien.

Une fois que l’animal est bien habitué au masque, vous pouvez passer à l’étape 2 : habituer le chien à voir des humains qui portent le masque. Pour se faire, vous pouvez commencer par placer le masque devant votre visage tout en récompensant votre chien quand il vous regarde.

Une fois que cette étape-là est acquise et bien vous pouvez passer à la troisième étape : mettre le masque pour pratiquer les activités favorites de votre chien, c’est-à-dire une séance de jeux, une séance de caresses, une distribution de friandises ou même pour le promener. Vous pouvez aussi demander aux autres membres de votre foyer de porter le masque pour habituer le plus possible votre chien à cet objet.

Enfin, quand c’est acquis, vous pouvez passer à la dernière étape : banaliser complétement le port du masque, que ça devienne complétement anodin pour votre chien. Pour ce faire, il suffit simplement de porter le masque et de vaquer à vos occupations quotidiennes à la maison sans entrer en interaction avec votre animal.

