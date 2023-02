VIDÉO - Ovalie, la vache star 2023, fait son entrée au Salon de l'Agriculture

J - 1 avant l'ouverture !

Derniers préparatifs avant le lancement de la 59ème édition du Salon de l'Agriculture .

A partir du samedi 25 février 2023, la plus grande ferme de France ouvre ses portes au Parc des Expositions de Paris - Porte de Versailles pour mettre en lumière les agriculteurs, les animaux, les producteurs, le savoir-faire et toute la diversité du terroir français.

ⓘ Publicité

Ovalie, égérie de l'édition 2023

Après une journée de voyage, Ovalie est arrivée à la capitale et a fait son entrée sous l'œil des caméras.

Sélectionnée pour sa race, cette Salers de 5 ans a quitté jeudi le Plateau du Cézallier (1.150 mètres d’altitude) où elle vit avec ses 80 congénères auvergnates sur la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne (63).

Les milliers de visiteurs pourront découvrir sa robe acajou, son poil frisé et ses cornes en forme de lyre.

"Elle a son petit caractère" a dévoilé au micro de France Bleu Paris le couple d’éleveurs Marine et Michel.

Surprise : ses deux jumelles avec elle !

Autre bonne nouvelle : Ovalie n'est pas venue seule.

La star a mis au monde Utopie et Utopia : deux "velles" (féminin de "veaux") nées en janvier dernier.

Ovalie, Utopie et Utopia attendent les visiteurs dans le Hall 1 du Salon de l'Agriculture 2023 © Radio France

"Ce n'était pas du tout prévu, on ne s'y attendait pas.. mais c'est du bonheur et elles-aussi ont fait le déplacement. On ne pouvait pas les couper de leur maman" a fait savoir Marine l'éleveuse, ravie de partager la bonne nouvelle.

De quoi faire briller les yeux de milliers d'enfants... et des plus grands !

Qui sont les éleveurs d'Ovalie ?

Marine et Michel VAN SIMMERTIER sont des passionnés, tous les deux passés par un lycée agricole avant de s'installer.

Marine (34 ans) est née en Alsace. Michel (32 ans) lui est né en Seine-et-Marne avec des attaches dans le Cantal.

En 2018, le couple décide de reprendre une ferme à Saint-Alyre-ès-Montagne (Puy-de-Dôme). Désormais au sein de leur exploitation : 150 bêtes dont 80 mères allaitantes qui attendent avec impatience le retour de leur copine star !