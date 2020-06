ZooParc de Beauval : devenez soigneurs d'un jour en famille !

Un moment privilégié avec les animaux du ZooParc de Beauval pendant tout un weekend avec une nuit et les repas ça vous tente ? France Bleu Orléans et le ZooParc de Beauval vous offrent une expérience unique en vous proposant de devenir les héros de la future série de l’été sur France Bleu Orléans.

Approcher plusieurs animaux, vivre le quotidien des soigneurs, mais aussi découvrir les coulisses du ZooParc de Beauval, participer au nourrissage et aux soins des animaux, vous en rêvez ?

France Bleu Orléans et le ZooParc de Beauval vous offrent une expérience unique en vous proposant de devenir les héros de la future série diffusée cet été sur France Bleu Orléans.

Devenez soigneurs et reporters d'un jour

Pendant tout un week-end, avec nuit d'hôtel et pension complète pour 4 personnes, vous vivrez en famille le quotidien des soigneurs du ZooParc et vous participerez à l'enregistrement de la série qui sera diffusée pendant tout l'été, et qui visera à faire découvrir aux auditeurs de France Bleu Orléans, la vie et les coulisses du parc : la découverte des pandas, le bébé girafe, les lamantins, le dôme équatorial.

Envoyez-nous vos vidéos pour postuler

Pour y participer c’est simple, ça se passe en trois étapes :

Une étape filmée, où vous vous présentez, vous nous dites avec votre famille pourquoi vous souhaitez passer un week-end avec les animaux du ZooParc de Beauval, pourquoi il faut vous choisir pour devenir la famille qui ira vivre cette expérience incroyable au ZooParc de Beauval. Lâchez-vous : on veut une vidéo de toute la famille chez vous qui soit juste géniale ! Soyez créatifs et originaux ! Envoyez cette vidéo en messagerie privée via la page Facebook de France Bleu Orléans Une étape radiophonique, si vous êtes sélectionné à la première étape vous pourrez accéder à la seconde en passant en direct sur France Bleu Orléans avec Marc Yvan L‘étape finale, la famille sera sélectionnée par le jury composé des équipes de France Bleu Orléans et du ZooParc de Beauval.

Nous attendons vos vidéos avec impatience et nous vous souhaitons bonne chance !