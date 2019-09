120 ans après les bolides montent la côte de Gaillon

Le Lions Club de Vernon et le Club Teuf Teuf propose 2 jours de spectacle pour les amateurs de vieilles voitures!

Gaillon, France

Cette manifestation est réservée aux véhicules qui auraient pu participer à la célèbre course qui amenait à Gaillon des véhicules de tous les continents pour affronter la terrible montée, en ligne droite, de la côte de Sainte Barbe.

Delage type X coupe de l'auto 1911

Il y a 120 ans, dans l'Eure, avait lieu la première course de côte de Gaillon. Aujourd'hui il ne s'agit plus de faire la course mais de faire découvrir au public ces anciennes voitures.

De superbes produits collectors : badges de calandre, affiches, calendriers, tee-shirts sont en vente au profit du Lions Club qui viendra en aide à l'association SOS Cambodian Kids créée par Kim-Song Lor, un médecin d'origine cambodgienne installé à Vernon. Contacter l'association SOS Cambodian Kids

Les goodies en vente pour le 120ème anniversaire de la montée de la côte de gaillon

Le programme

Programme des 120 ans de la montée de la côte de Gaillon

Programme des 120 ans de la montée de la côte de Gaillon (dimanche)

