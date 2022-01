À Marseille, les lycéens raffolent des voitures sans permis

En région PACA, les voitures sans permis envahissent les parkings des lycées. Tous les adolescents de plus de 14 ans peuvent les conduire avec le brevet de sécurité routière (BSR), représentant huit heures de formation. En 2021, les ventes ont explosé de 60% dans le Var et les Bouches-du-Rhône.

C'est la nouvelle mode au lycée : les petites voitures sans permis. Les parkings des établissements scolaires en sont remplis, et c'est peu dire. Ainsi, on en compte une quarantaine sur les 50 places disponibles devant le lycée Monte-Cristo d'Allauch. Ces véhicules bridés à 45 km/h, vendus à partir de 7.000 euros pour certains modèles, sont accessibles dès l'âge de 14 ans. Leurs conducteurs n'ont besoin que du permis catégorie AM, le nouveau nom du brevet de sécurité routière (BSR) pour se lancer en pleine circulation. Il ne faut que huit heures de formation pour obtenir ce permis.

"À 14 ans, c'est un peu jeune quand même. On est un peu foufou, on fait les fadas !" - Christian, automobiliste à Marseille

Souvent, les autres automobilistes s'inquiètent de voir de si jeunes gens prendre le volant. "À 14 ans, c'est un peu jeune quand même. On est un peu foufou, on fait les fadas, on veut impressionner les copains. Je pense que 16 ans c'est mieux", estime Christian, qui est venu chercher son petit-fils au lycée. Il craint l'immaturité de ces nouveaux automobilistes. Cédric, père de famille, fait le même constat : "Une fois j'ai voulu interpeler un jeune car il roulait très vite sur un rond-point, il n'a pas respecté la priorité, je trouvais qu'il était dangereux".

Dangereuses les voitures sans permis ? Alexandre, lycéen, en possède une depuis trois ans et il avoue que ce n'est pas toujours simple de circuler au milieu des autres voitures : "Je roule à 50 km/h mais j'ai déjà été doublé et c'est très dangereux. C'est que 14 ans, c'est jeune... il faut avoir la maturité, on arrive dans la cour des grands".

Des voitures accessibles dès l'âge de 14 ans

En 2014, l'âge légal pour conduire les voitures sans permis est passé de 16 à 14 ans. Le permis de catégorie AM s'obtient en une seule journée, sans aucun examen final, avec seulement trois heures de conduite encadrée en circulation. Alors, quand la fille d'Audrey lui a réclamé une de ces voiturettes, c'est la sécurité qui a fait pencher la balance. "On a préféré attendre la conduite accompagnée. C'est quand même plus formateur", explique la maman. Elle reconnait toutefois de gros avantages à ces véhicules : "C'est vrai que c'est plus de liberté pour les jeunes. C'est pratique pour les parents. Mais tant pis, je préfère prendre sur moi et faire les allers-retours au lycée."

Pourquoi les parents cèdent-ils à la voiture sans permis ?

Les parents qui font le choix de l'indépendance de leurs ados jugent la voiture sans permis plus rassurante. Elle est préférée au scooter, l'autre mode de déplacement emblématique des ados. La carrosserie protège davantage le conducteur et son passager. La taille de ces voiture, même petites, ne leur permet pas de remonter les files de véhicules ou de doubler quand il n'y a pas la place.

Selon Gilbert, un automobiliste qui les voit souvent devant un lycée aixois, c'est aussi une façon de responsabiliser les conducteurs : "C'est une bonne chose pour les jeunes, ça permet de se familiariser le plus tôt possible avec la route".

Du côté des lycéens, on apprécie la "liberté" que procurent ces petites voitures, comme Jules, lycéen à Allauch : "On n'a plus besoin des parents pour se déplacer".

Plébiscitée au lycée, la voiture sans permis a vu ses ventes exploser dans le sud de la France. Plus de 800 véhicules neufs se sont écoulés dans les Bouches-du-Rhône en 2021, autant dans le Var. C'est une augmentation de 60% des ventes par rapport à l'année précédente dans les deux départements.