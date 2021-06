Un jeune Breton lance une cagnotte pour participer au championnat de France de rallycross

Il suit les courses à Lohéac depuis tout petit, avec son père. Clément Jolive, un étudiant de 19 ans, veut participer au championnat de France de rallycross. Il lance un appel aux dons pour l'aider à financer son aventure, via une cagnotte en ligne sur la plateforme I believe in you, car les frais d'inscription pour le championnat et la première course s'élèvent à 2.000 euros.

La course auto et le rallye sont parmi les sports les plus coûteux aujourd'hui en compétition. "Sur la saison, on a un budget de 60.000 euros, explique Clément. Ça monte à 15.000 euros sur une seule course", en grande partie pris en charge par ses sponsors. Le jeune homme, qui étudie dans le milieu hospitalier, a déjà récolté plus de 680 euros sur les 2.000 recherchés.

Des contreparties au financement

Pour inciter les Bretons à donner un coup de pouce, le jeune Breton prévoit des contreparties aux dons effectués. "Avec la fête des pères qui arrive, on va même faire des réductions", lance Clément Jolive. Une façon aussi pour le jeune homme de faire découvrir le rallye à ceux qui ne connaissent pas ce milieu.

Plusieurs baptêmes en voiture sont prévus pour remercier les donateurs à partir de 45 euros (baptême de glisse en voiture de rallye pour 65 euros et stage de pilotage sur le circuit de Lohéac pour 200 euros). Deux pass pour une journée de course à Lohéac seront également remis à ceux qui mettent 100 euros dans la cagnotte. Pour les plus petits dons (dès 5 euros), Clément Jolive mise sur des casquettes et vêtements de rallycross à son nom : de quoi constituer son clan de supporters.