Comment bien utiliser sa voiture durant le confinement ?

Durant ce confinement, l'utilisation de la voiture est très réglementé. On a le droit d'utiliser son véhicule uniquement quand on a un impératif autorisé par l'attestation dérogatoire. Les concessionnaires ne peuvent plus travailler, mais de nombreuses questions se posent notamment concernant l'entretien de notre véhicule. Jean Bourgoin expert de l'automobile club des Landes nous l'assure :

L'entretien de l'automobile et le contrôle technique reste actif. Beaucoup de centres techniques sont fermés, mais il y en a quelques uns qui vous accueillent toujours.

Jean Bourgoin - Automobile Club Des Landes

Que faire quand on est en fin de contrôle technique et qu'on a pas possibilité de le réaliser ?

Concernant les contrôles techniques, le gouvernement a accordé un délai pour le réaliser. Quand vous arrivez au terme de votre contrôle technique, on vous accorde 3 mois de plus pour le réaliser. Un problème se pose néanmoins sur la couverture d'assurance. Si un véhicule est en défaut grave de freinage ou de liaison au sol, et qu'il a un accident relativement grave, l'assureur peut ne pas couvrir pour défaut de contrôle technique. C'est pour cela que les véhicules d'état (collectivité territoriale, locale...) doivent réaliser leur contrôle rapidement.

Les stages de récupération de points

Les personnes inscrites en stage de récupération de points n'ont pas pu les faire pour cause de confinement. L'automobile club a demandé à l'issue du confinement d'organiser au plus rapidement ces stages pour permettre à ceux qui en ont le plus besoin de retrouver leurs points.

