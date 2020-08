Comment récupérer vos points de permis de conduire ?

En France, chaque automobiliste dispose d'un permis de conduire avec douze points crédités dessus. Ces mêmes points peuvent vous être retirés en cas d'infraction. Même si vous n'avez plus tous vos points, pas de panique, vous pouvez en récupérer en participant à des stages officiels.

Franck Cascino de l'association "Agir sécurité routière" présente les stages de récupération de points Copier

Chaque année, en France ce sont entre 90 et 100 000 permis qui sont retirés à leurs propriétaires pour des infractions. En cas d'une perte totale de vos points il vous sera obligatoire de repasser votre permis de conduire. En revanche dans le cas où quelques points pourraient vous avoir été enlevés vous pourrez les récupérer en ne commettant aucune infraction pendant une période allant de 6 mois à deux ans, ou en participant à des stages de récupération de points. L'association "Agir sécurité routière" propose tout au long de l'année, des stages de sensibilisation pour permettre à ceux ayant perdu des points de les récupérer. Ces sessions de stage vous permettront de récupérer immédiatement 4 points à l’issue de 2 jours consécutifs de stage dans la limite du capital points maximum. Pas besoin de patienter, les points vous sont crédités dès la fin du stage et une attestation vous est remise attestant de votre participation à un stage.

Pas besoin d'attendre une convocation pour participer à une session de stage, chacun peut participer à l'un de ceux-là sans attendre, quand il le souhaite. Attention vous ne pouvez participer à un de ces stages qu'une seule fois par an.

Gare aux arnaques

Même si la tentation peut être grande, il est fortement interdit d'acheter des points à une tierce personne. En effet, depuis quelques années, il est possible de voir fleurir sur internet des annonces de vente de points pour plusieurs centaines d'euros. La personne aura juste à dire que c'était elle qui conduisait votre véhicule au moment de l'infraction et c'est elle qui perdra les points. Attention, cette pratique est totalement interdite et illégale, vous risquez en cas de fraude :

6 mois de prison

Une amende de 15000€ maximum

Une suspension du permis pour une durée de 3 ans maximum (pas de permis blanc possible)

Les stages proposés par l'association "Agir sécurité routière 64" vous permettront de récupérer jusqu'à 4 points et vous coûtera 235€, pour un stage effectué à Pau.