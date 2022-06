Comment remonter en toute sécurité sur sa moto avant la saison

Veillez au bon état de votre casque :

Remplacez-le suite à un choc ou tous les 5 à 7 ans car l’usure, le soleil et les intempéries altèrent les qualités de la coque. Protégez également vos yeux contre les insectes et les gravillons. Par exemple, si vous portez un casque jet ou bol, optez pour des lunettes très résistantes. Vous devez changer votre casque ? Vérifiez bien que le casque désiré est bien homologué et n’achetez jamais un casque d’occasion, celui peut avoir eu un choc sans que cela soit apparent.

Depuis le 1er janvier 2016, le gilet à haute visibilité est un équipement obligatoire du conducteur de deux roues. L’absence de gilet à haute visibilité est passible d’une sanction. En cas d’immobilisation urgente de votre moto sur la chaussée, vous devez porter un gilet à haute visibilité et vous mettre à l’abri en attendant les secours. Et pour plus de sécurité, il est vivement conseillé de le porter en roulant surtout en cas de visibilité insuffisante (nuit ou jour par temps de brouillard, pluie…).

Sachez également que le non port de gants certifiés est sanctionné depuis novembre 2016 (amende et retrait d’un point sur le permis). N’oubliez pas que votre passager est aussi vulnérable que vous et peut également être sanctionné en cas de non respect du port des éléments de protection individuelle obligatoires. Il doit lui aussi se protéger.

protection totale pour conduire en toute sécurité et éviter les amendes © Getty - Luc Carrascosa

Avez-vous pensé au gilet airbag ?

75% des motards sont blessés à l’abdomen, au thorax ou à la colonne vertébrale. Le gilet airbag permet de protéger le haut du corps et ainsi toutes les parties vitales exposées en cas d’accident. Il maintient également l’alignement de l’axe tête, cou et tronc, et il permet ainsi d’éviter le « coup du lapin ».Il contribue donc à réduire les conséquences possibles d’une chute. Source : Sécurité Routière – communiqué de presse du 08/04/2019

Pour conduire votre deux-roues motorisé, vous devez disposer de toutes vos capacités et évidemment ne pas être sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments.

Surveillez en permanence votre vitesse vos distances de sécurité l’état de la chaussée, notamment la présence de feuilles mortes, des marquages au sol, des gravillons qui sont glissants les comportements des autres usagers, que vous devez anticiper

allumez obligatoirement vos feux ne vous faufilez pas entre les voitures et ne remontez pas les files ne changez pas brusquement de file ou de direction ne doublez pas par la droite utilisez systématiquement vos clignotants pour permettre aux automobilistes d’anticiper vos changements de direction Attention aux cyclos débridés ! Les pneus et le système de freinage sont adaptés à la cylindrée du deux-roues. En débridant le moteur, le cyclomoteur devient un objet roulant incontrôlable ! Cette pratique est interdite par la loi. En cas d’accident, vous prenez le risque de ne pas être assuré et, en cas de contrôle, votre engin sera immobilisé ou confisqué.

Entretenir son deux roues Contrôlez régulièrement :

1.l’état et la pression des pneus 2.l'huile de fourche, la tension de la chaîne, les plaquettes et le liquide de freins 3.le fonctionnement des éclairages et clignotants 4.la batterie – inactivité, trajets courts et éclairage nuisent à son efficacité 5.la propreté des rétroviseurs, des feux et des dispositifs réfléchissants latéraux et arrière Partir en vacances : Prenez rendez-vous avec votre garagiste habituel pour une révision avant de partir en vacances. Sinon, contrôlez vous-même les équipements. Préparez votre itinéraire : Circulez les jours les moins chargés en trafic. Par exemple, la veille ou le lendemain d'un jour classé « noir ». Dormez correctement les nuits précédant votre voyage. Et ne partez pas après une journée de travail sans vous être reposé. Sur le trajet, hydratez vous régulièrement – au moins 1,5 litre d’eau par jour. Et surtout, faites des pauses de 10 à 20 minutes toutes les 2 heures.

Lorsqu’ils circulent de nuit ou lorsque la visibilité est réduite, les motards doivent veiller à rester toujours visibles aux yeux des autres conducteurs. Depuis 2004, les usagers circulant sur des deux-roues motorisés doivent impérativement allumer leurs feux diurnes ou leurs feux de croisement dès lors qu’ils circulent, même de jour.

Tous leurs feux doivent également être en parfait état de marche dans le cadre d’un contrôle routier. Concernant les conducteurs en eux-mêmes, il leur est très fortement conseillé de porter des vêtements et équipements de protection de couleur claire ou extrêmement visibles, même si le noir est une couleur extrêmement répandue parmi les motards. Si leurs équipements de sécurité ne comprennent pas de bandes lumineuses réfléchissantes, ces usagers sont invités à ajouter à leur tenue des brassards réfléchissants afin de se rendre plus visibles. Enfin, ces conducteurs ne doivent pas oublier qu’ils ont l’obligation, eux aussi, de porter un gilet de haute visibilité en cas d’urgence, comme suite à une panne ou à une immobilisation sur le bas côté par exemple.

Certains dangers liés aux usagers :

Si les motards doivent faire très attention lorsqu’ils circulent seuls sur leur engin motorisé, ils doivent faire preuve d’encore plus de vigilance lorsqu’ils transportent un passager ou lorsqu’ils roulent parmi groupe de motards, afin d’assurer la sécurité de tous durant leur trajet. Circuler avec un passager conduire un deux-roues motorisé tout en transportant un passager change beaucoup de choses pour l’usager. En effet, le véhicule ne répond plus de la même manière, et les autres usagers n’arriveront plus forcément à voir le motard, ses réflecteurs de lumière ainsi que les mouvements qu’il réalise. Il doit donc veiller à ce que le passager soit équipé d’équipements de sécurité, qui comporteront leurs propres bandes lumineuses, car la présence du passager peut masquer les bandes lumineuses du conducteur. Le passager devra également suivre à la lettre les directives du conducteur afin de l’aider au mieux durant leur trajet. Il devra suivre les mouvements du conducteur dans les courbes, ou bien encore attendre de se trouver dans une ligne droite pour ajuster sa position. Transport d'un passager a l'arrière d'une moto.

Circuler en groupe de motards :

Il n’est pas rare de croiser au cours d’un trajet un groupe de motards plus ou moins important et circulant ensemble dans une même direction. Dans ce cas de figure, les usagers doivent veiller à maintenir leurs distances de sécurité, leur vitesse et à bien rester à leur place dans le groupe, ceci afin de ne pas surprendre les autres motards. Les motards doivent également s’assurer que les autres conducteurs de leur groupe sont bien concentrés, et qu’ils ne commettent pas d’impairs liés à des distractions ou à de la fatigue, et qui seraient susceptibles de causer des incidents dont les répercussions pourraient être importantes. Enfin, la conduite en groupe à moto doit rester de l’ordre de la passion et du moment de convivialité. Des règles doivent donc être mises en place entre les membres du groupe afin de s’assurer que chaque conducteur respecte le Code de la route, et qu’ils ne forcent pas les usagers ayant une expérience moindre de la conduite des deux-roues motorisés à dépasser leurs limites.