Cyclospace : Roulez léger pour plus de convivialité !

Depuis 2008, Nicolas Trub développe son concept de Cyclospace, une voiture à pédales qui pèse moins de 100 kg et qui change notre rapport au déplacement : plus léger, plus convivial, plus autonome, et conçu avec des éléments basse technologie.

Avec le Cyclospace, aucun risque de se faire flasher au radar. Vous n’excéderez jamais les 30 km/h, "un rythme qu’on n’aurait jamais dû quitter" selon son inventeur Nicolas Trub, nostalgique du caractère "poétique" des voitures à pédales pour adultes.

Pour concevoir son Cyclospace, le Francilien, qui œuvre entre Montrouge et Palaiseau en région parisienne, s’est directement inspiré des voitures à fonctionnement musculaire de l’entreprise Mochet, entre 1930 et 1960.

Sur 6.000, il y en a encore certaines qui sont en bon état. J’ai découvert que ce concept était une immense poésie. C’était poétique de pédaler pour aller sur son lieu de vacances

Nicolas Trub est l'inventeur du Cyclospace, une voiture à fonctionnement musculaire inspirée des vélocars développés à partir des années 30 © Radio France

Une production à la carte

Nicolas Trub a commencé le développement de son Cyclospace en 2008. Depuis, 15 modèles ont vu le jour et beaucoup d'évolutions ont été apportées (freins à disque à l’avant, avertisseur sonore, confort des sièges, etc.) malgré le maintien des grands principes de base comme l’arche tendue entre le pont arrière et le pont avant.

L’inventeur confesse avoir vendu un Cyclospace par an depuis ses débuts : "C’est très bizarre mais tous les ans il y a une personne qui se présente, et c’est génial car c’est exactement mon rythme".

Parce qu’il y a eu peu d’acquéreurs à ce jour, Nicolas Trub les connaît tous par leur nom. Il leur envoie même les "mises à jour" au fil des années. "On a beaucoup amélioré la direction par exemple" explique-t-il.

Priorité au low-tech

Fabriqué intégralement en France dans des ESATS (Établissements ou service d'aide par le travail), le Cyclospace a pour vocation à être un moyen de transport "naturel et convivial".

Moi, j’essaie d’inventer une voiture dans laquelle on ne s’engueule pas

Mieux que ça : l’absence de portières et sa vitesse réduite sont une invitation à discuter avec les gens dans la rue ! Vous l’avez compris, le Cyclospace n’est pas un véhicule comme les autres. En plus d’être vertueux dans sa conception, il est également fabriqué à partir de ressources basse technologie pour une meilleure maîtrise par l’utilisateur en cas de panne.

"Pour être un ingénieur issu du génie électrotechnique et électronique, je sais très bien les limites du high-tech. On rajoute des couches, ça consomme de l’énergie, et puis ça fabrique de la dépendance et de la frustration", résume Nicolas Trub.

Depuis ses débuts en 2008, le Cyclospace a connu beaucoup d’évolutions © Radio France

Le Cyclospace est une voiture !

Hors de question pour son fondateur d’assimiler son véhicule à autre chose qu’une voiture : "J’aime bien qu’on dise que c’est une voiture parce que je veux réapproprier ce mot" affirme Nicolas Trub.

Je veux réinventer l’automobile

Selon lui, ce qu’on nous présente comme automobile n’a rien d’autonome : "Elle va chercher son carburant à des milliers de kilomètres, elle va chercher sa maintenance dans des garages…"

Avec son Cyclospace, l’utilisateur gagne en autonomie pour Nicolas Trub. L’énergie provient des jambes et du toit solaire. Et pour pallier les petits désagréments techniques, il a tout prévu : "Le lot de maintenance, c’est un petit sac avec trois clés. On doit tout savoir faire soi-même". Quoi demander de mieux ?

Selon Nicolas Trub, l’utilisateur gagne en autonomie avec son Cyclospace : l’énergie provient des jambes et du toit solaire. © Radio France

