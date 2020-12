En cas de délit d'alcool au volant le juge n'est pas obligé de suspendre votre permis mais …

Philippe Graneri est consultant en sécurité routière, il anime des stages justice. Philippe Graneri intervient aussi sur France Bleu Béarn Bigorre. Aujourd'hui il nous informe des nouvelles dispositions sur l'alcool au volant et que confinement ne rime pas avec sécurité routière.

Il semblerait que le second confinement ait donné des ailes à certains conducteurs. Le nombre de grand excès vitesse aurait à nouveau grimpé. En revanche les accidents sont en baisse le trafic étant pas mal réduit pour le 1er confinement. Nous sommes tout prés des fêtes de fin d'année et même si en cette année 2020 elles restent spéciales les règles de sécurité routière, elles n'ont pas changé surtout en matière d'alcool. La limite fixée est de 0,5 g d’alcool par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d’air expiré. Pour les conducteurs titulaires d’un permis probatoire, et ceux en situation d’apprentissage, la limite fixée est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d’air expiré. Les nouvelles dispositions de l'alcool au volant : Suppression de l'obligation de possession d'un éthylotest dans son véhicule parce que les changements de température dans une voiture les rendent inutilisables. Nous pourrions par exemple avoir une éthylotest électronique, le problème pour l'instant c'est le coup environ 100 euros.

Un éthylotest antidémarrage plutôt qu'une suspension de permis ?

Si vous êtes condamné pour une alcoolémie positive le juge peut ne pas suspendre votre permis mais exiger l'installation d'un éthylotest antidémarrage (EAD) du véhicule pour les conducteurs récidivistes. Les conducteurs en récidive d'infraction de conduite en état alcoolique ne pourront conduire qu'un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage (EAD), avec un suivi médico-psychologique. L’EAD est un dispositif qui fait l’objet d’une homologation. Il doit être mis en place dans le véhicule par un installateur agréé par la préfecture. Ce véhicule peut être celui du conducteur mais également celui mis à disposition par son employeur. La liste actualisée des installateurs agréés est disponible sur le site des préfectures. Cette mesure n'est pas définitive. Le coût de l'installation est substantiel environ 1500 euros, une location de cet éthylotest est possible. Pour écouter l'émission c'est ici !