VIDÉOS - Au Salon Vélo In, découvrez ces innovations qui vont changer votre façon de rouler

Le vélo s'impose de plus en plus dans notre quotidien, comme un remplaçant de la voiture, et même des transports en communs. Casques connectés, gilets à airbag et bulles anti-pluie, les innovations se multiplient pour améliorer la pratique du vélo. Ces inventions étaient présentées le mardi 22 septembre au Salon Vélo In au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Un casque lumineux qui active un clignotant

Un cadran, un guidon et des roues… Ça suffisait avant, mais aujourd'hui le vélo doit répondre à des attentes fortes des usagers. La première, c'est la sécurité. La peur de l'accident, ou de la chute est un facteur qui empêche parfois de se lancer dans l'achat d'un vélo. Avec le casque lumineux Lumos, plus besoin de tendre le bras, une télécommande active un clignotant qui s'affiche sur le casque.

Une bulle pour se protéger de la pluie

Autre préoccupation, les conditions météorologiques. 70% des usagers refusent de rouler quand il pleut. Eric Frandeboeuf a imaginé la Bub-Up, une bulle qui protège de la pluie et se déploie comme une tente Quechua. Pour l'installer c'est simple, il suffit de l'enfiler comme un sac à dos avant de fixer les attaches sur le guidon, vous pouvez ensuite rouler sereinement sous la pluie.

Après séchage, la bulle se replie en quelques mouvements.

La Bup-Up n'est pas encore commercialisée mais elle devrait être lancée dans les semaines à venir.

En cas de choc ou de chute, un algorithme déclenche le gonflage de l'airbag

Le gilet air-bag B'Safe conçu par Helite protège le thoras, le dos et les cervicales en cas de choc ou de chute. © Radio France - Mathilde Jullien

Le B'Safe est conçu pour protéger le thorax le dos et les cervicales en cas d'accident. A l'intérieur du gilet, une carte magnétique est reliée à une cartouche de gaz qui s'active grâce à un capteur fixé derrière la selle. Le gilet suit les mouvements du cycliste en temps réel et lorsqu'une chute ou un choc est détecté, l'airbag se gonfle automatiquement pour protéger les trois zones vitales, très touchées en cas d’accident. Développé par Helite, spécialiste des airbags, le gilet est déjà en vente.