L’installation dans le véhicule

Le port de la ceinture est obligatoire aux places avant et arrière des véhicules

• Avant de démarrer, réglez votre siège et vos rétroviseurs

• Mettez votre ceinture de sécurité.

A l’avant comme à l’arrière, c’est obligatoire

• Installez vos enfants dans un dispositif adapté

Un enfant de moins de 10 ans doit obligatoirement voyager dans un siège adapté à son âge, à son poids et à sa morphologie.

Lors d’un choc à 50 km/h, la poussée est telle qu’un enfant de 20 kg se transforme en un projectile d’une demi-tonne s’il n’est pas maintenu par un système de sécurité adapté

► Règles et sanctions

Le port de la ceinture est obligatoire aux places avant et arrière des véhicules. Vous êtes responsable de tous les passagers mineurs que vous transportez et passible d’une amende de 135 euros pour chaque passager de moins de 18 ans non attaché.