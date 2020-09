La fête du Karting à Toulouse c'est le 11 Octobre 2020

10 karts polluent autant qu'une seule voiture. Il y a plein d'idées reçues sur le karting : non ce n'est pas dangereux et les femmes pratiquent aussi ce sport en nombre. Benoit Pech de Laclause, Gérant.

Dans la "Vie en Bleu" à 9h30 sur France Bleu Occitanie, Alban Forlot teste le karting au nord de Toulouse, chez DéfiKart au 6 rue Federico Garcia Lorca.

Situé dans un bâtiment de 4000 m² et plus grand karting indoor de la région, la piste de 550 mètres de long est ouverte toute l’année quelles que soient les conditions météo. Depuis plus de 20 ans, DéfiKart vous accueille en toute sécurité.

Benoit Pech de Laclause © Radio France - Alban Forlot

La fête du Karting approche

Chaque débutant passera par la case briefing pour mieux se familiariser avec les rudiments du pilotage à la portée de tous. La piste de 550 mètres sera aménagée avec la « Easyline » qui indique la trajectoire idéale ainsi que les zones de freinage et d’accélération. Un pilote professionnel prodiguera de précieux conseils. Des baptêmes sur un kart biplace seront aussi proposés. Les débutants rouleront avec karts de 270 cm3 équipés de moteurs nouvelle génération alimentés au bioéthanol, un carburant vert d’origine végétale qui rejette moins de polluants. Allégés et très performants, ils offrent à la fois une conduite sportive et confortable. DéfiKart lance la première fête du Karting à Toulouse Dimanche 11 octobre 2020 de 14h à 20h.