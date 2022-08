La Meurthe-et-Moselle ne réhaussera pas la limitation de ses routes départementales à 90km/h

A combien pouvez-vous rouler sur les routes de Lorraine ? Passée en vigueur à l’été 2018, la mesure baissant la vitesse des routes départementales de 90km/h à 80km/h voit bon nombre de départements faire marche arrière à la suite d’une forte impopularité de la loi. Le choix est laissé aux départements, qui comme dans les Vosges ou en Meuse ont rétabli sur quelques tronçons une limitation à 90km/h.

Les panneaux 90 ont été remis dès janvier 2021 dans les Vosges, comme ici aux alentours d'Epinal © Maxppp - Eric Thiebaut (PHOTOPQR/VOSGES MATIN/MAXPPP)

Passer d'un département à l'autre, le vrai problème

Ce n’est pas le cas en Meurthe-et-Moselle, où le Conseil Départemental reste ferme à ce sujet, ce qui n’est pas du goût de tous les automobilistes, représentés par l’Automobile Club Lorrain (ACL). “On pense qu’il serait bien qu’il y ait une concertation entre les départements, parce que les usagers sont complètement perdus”, déplore Thierry Marchal, président de l’association.

C’est notamment le passage d’un département à l’autre qui est mis en cause, les mauvaises indications entre les routes Meurthe-et-mosellanes, vosgiennes et meusiennes, qui répondent à des législations différentes, pouvant gêner les différents usagers de la route.

Les panneaux d'entrée de départements sont visiblement trop rares et leur absence perturbe les automobilistes circulant à travers la Lorraine © Maxppp - Jean-Luc Flémal (BELPRESS/MAXPPP)

Des bénéfices écologiques et financiers

Une incompréhension qui n’a pas de quoi changer l’avis du Conseil départemental, qui estime avoir d’autres priorités à l’ordre du jour, et qui défend cette mesure par son aspect écologique et le gain financier que la limitation représente, estimé à 120 euros par an en carburant.

D’un point de vue de la sécurité, le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait également défendu cette mesure en juillet dernier dans un entretien pour l’Est Républicain, estimant que la baisse de 10 kilomètres par heure avait déjà épargné 349 vies.

Garder des valeurs impaires

De son côté, l’ACL est formellement contre les zones à 80, quitte à proposer des mesures plus surprenantes. "Nous avions une proposition qui était de remettre une limitation à 90 sur les tronçons qui ne présentaient pas de risque majeur, et de carrément baisser à 70 au lieu de 80 sur les secteurs jugés accidentogènes”, explique Thierry Marchal.

Le président de l'ACL estime lutter également contre le 80 afin de “garder des valeurs impaires de limitation, comme partout en France, de 30 et 50 en ville à 110 et 130 sur autoroute”.