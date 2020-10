La vie tranquille sur la route

Dans la Vie en Bleu, gros plan sur les radars, la législation pour les trottinettes, la prévention routière et les conseils pour les cyclistes. Entre 9h et 10h Alban Forlot et ses invités ont profité de la journée de la sécurité routière pour vous inciter à être prudents au volant.

Les trottinettes n'ont pas le droit de rouler sur le trottoir. Elles doivent occuper les pistes cyclables sans dépasser 25 km/h, et à défaut, rester sur la chaussée. La réglementation a changé. Nelly Massé-Desaivres, Directrice régionale Prévention Routière.

Depuis plus de 70 ans, l'association "Prévention Routière" œuvre auprès des usagers de la route (enfant, jeunes, adultes, séniors) en les sensibilisant aux risques routiers. Sa directrice régionale répond aux questions d'Alban Forlot sur France Bleu Occitanie dans "La vie tranquille" à 9h30.

Le Nouvel Observatoire des Risques Routiers et de la Mobilité a étudié les déclarations et le comportement des conducteurs confrontés aux fortes pluies. Si cette étude montre que les automobilistes sont inquiets lorsqu’ils roulent sous des pluies intenses, elle prouve également, qu’en réalité, ils ne changent pas du tout leur comportement et n’adaptent pas leur vitesse ! A la fin du confinement « Interrogés sur leur mobilité après le confinement, 58% des Français déclarent que la période qui s’achève aura un impact sur leurs modes de déplacements et souhaitent modifier durablement leurs habitudes », ce qui peut nous permettre d’échanger sur ces modes de déplacement qui ont « du succès » depuis la crise sanitaire : piéton, cyclistes, conducteur d’EDPM et ainsi sur la partage de la voirie.

Info trafic et mobilité dès 6h sur France Bleu Occitanie

Restez focus sur la route

Une nouvelle campagne de sensibilisation alerte sur l'utilisation du portable au volant. Lorsqu’un conducteur écrit ou lit un message, son regard quitte la route pendant plusieurs secondes. Or, en 1 seconde, il parcourt plus de 36 mètres en roulant à 130 km/h. Dès novembre, les visuels de cette campagne seront repris par les 96 comités départementaux de l’association lors de leurs interventions et animations sur le terrain.

Levez le pied

Les radars vont rapporter 810 millions d'euros à l'Etat en 2021

13 millions d’automobilistes flashés en 2019. Quentin Espitalier vous dit tout sur les radars à 9h20 sur France Bleu Occitanie.

3 239 personnes ont perdu la vie dans les accidents routiers en France l'an dernier. Donc levez le pied et écoutez France Bleu Occitanie pour connaître tout l'info trafic et la mobilité en temps réel. L'actu c'est aussi un bonus de 1000€ pour ceux qui achètent une voiture électrique d'occasion. + d'infos ici.