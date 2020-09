Le Contrôle technique améliore la sécurité et réduit l'impact sur l'environnement

Le contrôle technique est aujourd'hui obligatoire. Mis en place par les pouvoirs publics, ces fameux contrôles évitent que des véhicules qui ne répondent plus aux règles de sécurité ne circulent sur le territoire. Tous les véhicules de quatre ans et plus sont concernés, et le contrôle technique doit être renouvelé tous les deux ans.

Favorable ou défavorable ?

En cas de contre-visite, si nécessaire, vous avez un délai de deux mois à compter de la date du contrôle, pour effectuer les réparations. Une fois les réparations effectuées, vous aurez la possibilité de présenter votre véhicule pour une contre-visite. Ce contrôle technique doit obligatoirement se faire dans un centre agréé par l'Etat, et vous devrez vous munir de votre carte grise pour le passer, une photocopie ne suffira pas.

