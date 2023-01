Le pilote de quad isérois Alexandre Giroud en tête du Dakar à mi-parcours

En tête avec 1 heure et 41 minutes d'avance sur son premier poursuivant, Alexandre Giroud aborde la deuxième semaine du Rallye Dakar 2023 avec vigilance. "On va surtout continuer à se faire plaisir, on est là pour ça, on traverse des paysages de dingues pendant des heures", raconte le coureur isérois, tenant du titre dans la catégorie quad. "Faire une course plutôt sage mais pas trop non plus, c'est aussi là qu'on peut faire des erreurs. On n'est pas là pour ça, et les gens non plus ! Ils veulent voir une course, je pense que s'ils voient quelqu'un qui met d'un coup le frein à main, tout le monde serait peut-être un peu déçu. Donc pas de folies mais on est là pour faire une course et montrer qu'on mérite cette place qu'on a aujourd'hui".

Un succès permis par de nombreux partenariats

La recette de son succès selon lui ? S'être entouré de nombreux partenaires, qui le fournissent et surtout le financent. "Sans eux, il n'y a pas de Dakar, il n'y a pas de quad, il n'y a rien", assène Alexandre Giroud. "Ca demande beaucoup de budget, et ces gens là me font confiance. Les emmener avec moi, c'est quelque chose qui m'occupe tout le reste de l'année et le Dakar en est l'aboutissement. C'est eux qui permettent ce résultat, moi je ne fais que conduire le projet qu'on a bâti ensemble".

Alors comment ces partenaires, des entreprises iséroises notamment, y trouvent-ils leur compte ? Steve Daniele gère la société Mémo Club, il a été parmi les tous premiers soutiens : "Au début, quand il avait zéro moyens, je dirais que le retour sur investissement, on n'y est a pas trop cru, et ce n'était pas le but. Mais ça m'a amené des relations d'amitié avec certains partenaires, Mémo Club est très impliqué dans les partenariats sportifs, donc j'y ai retrouvé des potes et j'y ai amené des gens aussi pour le soutenir. C'est comme ça qu'on arrive à créer des liens avec des personnes."

Soutenu par un ancien vainqueur du Paris-Dakar

Dans cette course aux partenaires, Alexandre Giroud peut compter sur un soutien de poids : Bruno Saby, vainqueur du Dakar 1993 en voiture, lui aussi isérois. Il fait un peu office de parrain : "Quand on a effectivement des relations comme un ancien vainqueur qui soutiennent un pilote, ça veut dire qu'on y croit. Ca lui permet de pouvoir prospecter, de crédibiliser son engagement". Ces financements lui permettent, au-delà du succès sportif, de reverser aussi de l'argent à des associations. Il va ainsi verser près de 2000 euros à Oco Green, pour financer des projets agricoles à visée écologique. A chaque kilomètre parcouru pendant ce Dakar 2023, il reversera aussi 1€ à l'association Rêve, qui s'occupe des enfants malades.