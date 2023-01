Le pilote isérois Alexandre Giroud conserve son titre au Rallye Dakar en quad

Alexandre Giroud a pris d'entrée les rênes de ce Dakar 2023 pour mener de bout en bout la course de quad et s'offrir un deuxième titre consécutif.

Et de deux pour Alexandre Giroud ! Un an après avoir remporté le Rallye Dakar dans la catégorie quad , le pilote isérois a récidivé en conservant son titre sur l'édition 2023. Dans des conditions très difficiles cette année selon lui, il a largement dominé la première semaine de course , devançant son principal concurrent, l'Argentin Francisco Moreno Flores, d'une heure et 41 minutes.

ⓘ Publicité

Une édition 2023 dominée de bout en bout

Une avance confortable qu'il a pu gérer avec une relative maitrise pendant la deuxième semaine de course : "Si je voulais être dans le coup, surtout à la fin avec le sable, la spécialité des Argentins, il fallait que je hausse le rythme tout de suite, c'est le parti-pris qu'on a fait, d'attaquer, pour essayer de gérer au mieux la deuxième semaine ensuite. Même si ils avaient faim et ils m'ont donné du fil à retordre. Il a fallu rester focalisés sur ce qu'on était venus faire, c'est-à-dire gagner en quad. Mais c'est vrai que mentalement, il y a deux jours, ça a été très, très dur. Mais on a réussi, et je pense qu'on l'a gagné à ce moment-là aussi, ce Dakar".

A l'arrivée finale, son avance n'était "plus que" de 43 minutes, suffisant néanmoins pour conclure cette édition 2023 sans trop trembler. Même si le pilote s'est montré très ému une fois la course terminée : "De toute façon, gagner un Dakar, c'est toujours beaucoup d'émotions. A un moment où à un autre elle arrive, et heureusement, parce que s'il n'y avait pas d'émotion sur un Dakar, pourquoi faire ça ? Surtout après quinze jours de course et tous ces milliers de kilomètres que l'on a fait". Une fierté surtout pour lui, alors que son père, Daniel Giroud, décédé en avril 2021, avait été le premier à terminer un Dakar en quad, en 1997, à une époque où la catégorie n'existait pas encore.