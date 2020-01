Le téléphone au volant

Ne téléphonez pas en conduisant. Laissez l’un de vos passagers répondre à votre place ou installez l’application Mode Conduite qui met le téléphone portable en veille quand on conduit et envoie un message d’indisponibilité et d’appel à la prudence aux personnes qui tentent de vous joindre.

► En téléphonant au volant, vous multipliez par 3 le risque d’accident.

► Règles et sanctions

Il est interdit à tous les conducteurs de voiture, camion, moto, cyclo et vélo de porter à l’oreille tout dispositif de type écouteurs, oreillettes ou casque susceptibles d’émettre du son (conversations téléphoniques, musique, radio).

Les kits intégrés dans les voitures ou dans les casques de moto restent autorisés, tout comme les sonotones.

Dans le cadre d’un contrôle, vous êtes passible d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 3 points. Bien que tolérée, l’utilisation du kit mains libres est déconseillée, car le risque d’accident existe.

