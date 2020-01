• L’entretien du véhicule

Surveillez la pression de vos pneus une fois par mois et avant chaque long trajet. La bonne pression est celle indiquée sur le véhicule (portière, trappe de carburant…) ou le manuel d’entretien.

Vérifiez le niveau d’huile. Il doit être vérifié régulièrement, notamment avant un long trajet et tous les 2500 km.

Pensez à nettoyer régulièrement vos vitres

• Le contrôle technique

Pensez à présenter régulièrement votre véhicule au contrôle technique.

Il doit avoir lieu dans les 6 mois qui précèdent la 4e année de la mise en circulation du véhicule neuf, puis tous les 2 ans.

Une vignette avec la date du prochain contrôle est collée sur le pare-brise.

► Règles et sanctions

Le contrôle technique est obligatoire en France. En cas de manquement à cette obligation dans les délais légaux, vous êtes passible d’une amende de 135 euros qui peut être réduite à 90 euros si elle est payée rapidement ou majorée à 375 euros au-delà de 30 jours.

Outre l’amende, votre véhicule peut être immobilisé. Il peut vous être laissé un délai de 7 jours, au cours desquels vous devrez faire effectuer le contrôle technique.

• Le chargement

Soyez attentif au chargement de votre véhicule. Répartissez les poids sur l’ensemble du véhicule et placez les bagages les plus lourds le plus bas possible.

Supprimez toute charge inutile. Préférez les coffres de toit aux galeries et n’oubliez pas de les démonter. Conformez-vous aux règles en vigueur (dépassement de la longueur du véhicule, signalisation…).