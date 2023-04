Les motards en colère contre les nids de poules dans les Hautes-Pyrénées

Les automobilistes verront peut-être mieux les nids de poules dans les Hautes-Pyrénées. Ce samedi 1er avril, une dizaine de membres de la Fédération Française des Motards en Colère du 65 (FFMC 65) ont mené une action, pour protester contre l'état des routes dans le département. Ils sont partis de Tournay et ont rejoint Tarbes, en passant par Aureilhan, Juillan ou encore Ibos. Sur le chemin, ils se sont arrêtés plusieurs fois pour entourer avec de la peinture les différents trous, nids de poules et terrains accidentés, pour les rendre plus visibles.

Problème quotidien

"On en a signalé une vingtaine, mais il y en avait peut-être 90 ou 100 en réalité", se désole Papi, pilote depuis 40 ans. Pour lui, les nids de poules c'est un problème quotidien. "Justement, j'ai tapé dans un trou, donc j'ai déformé mon pneu et je pense que je vais être obligé de le changer. J'ai eu de la chance de ne pas tomber mais ça peut nous faire dévier de la route".

Et ça devient presque lassant de demander des chemins en bon état. "On fait des actions comme celle là parce qu'il faut les faire, mais ça ne fait pas évoluer les chose. Mais bon, si ça peut éviter qu'un motard de plus finisse au cimetière", explique Papi, un peu résigné.

"Occupez-vous de vos routes, on s'occupe de nos motos"

Pour constater l'ampleur des dégâts, les pilotes ont repris le même chemin qu'il y a deux ans, quand ils avaient déjà mené une action de ce type. "On a observé qu'il n'y a même pas 10% des anomalies repérées en 2021 qui ont été rectifiées donc on a toujours les même problèmes, qui se sont amplifiés", assure Frédéric Ouvrard, coordinateur de la FFMC 65.

En plus de ça s'ajoute la question du contrôle technique pour les deux roues, toujours très délicate pour les motards. "Les problèmes mécaniques sont à l'origine de seulement 0.3% des accidents alors que les problèmes d'infrastructures des routes sont à l'origine de plus de 30% des accidents. Donc on dit à l'État, occupez-vous de vos routes, on s'occupe de nos motos", indique Frédéric Ouvrard. Les pilotes ont été reçu à la mairie de Tarbes pour évoquer le problème avec Gérard Trémège.